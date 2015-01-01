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आयोजन:भाजयुमो में हैं भाजपा के फ्रंटलाइन वारियर्स, आगामी चुनावों में भाजपा की जीत का आधार भी होंगे युवा

बलरामपुर3 घंटे पहले
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  • युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष के स्वागत के दौरान राज्य सभा सांसद रामविचार ने रखी अपनी बात

भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अमित साहू बलरामपुर आगमन पर जिला मुख्यालय में भाजयुमो जिलाध्यक्ष बलवंत सिंह और उपाध्यक्ष धीरज सिंह देव के नेतृत्व में भाजयुमो कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने रोड शो के दौरान बाइक रैली निकालकर अभिवादन किया। रोड शो के बाद यह रैली आडिटोरियम में जाकर समाप्त हुई। जहां सभा के दौरान राज्यसभा सांसद रामविचार नेताम ने भारतीय जनता युवा मोर्चा को भाजपा के फ्रंटलाइन वारियर्स बताया और युवाओं के उत्साह को देखकर कहा, आगामी चुनावों में भाजपा की जीत का आधार यही युवा हैं, अमित साहू ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनावों में बलरामपुर जिले की सभी तीन सीटें जीतकर फिर से प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में सफल होंगे। संगठन में युवा मोर्चा के के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि यही एकमात्र ऐसा मंच है जो साधारण परिवार और आर्थिक रूप से कमजोर राष्ट्र भक्त युवाओं को भारत की दशा और दिशा बदलने एक सशक्त राजनीतिक मंच प्रदान करता है, जहां आपके अंदर छिपी प्रतिभा और जनसेवा का जज्बा मायने रखता है न की आपके पिता और दादा की मजबूत राजनैतिक पृष्ठभूमि। मंच संचालन का कार्य भाजयुमो के महामंत्री भानूप्रकाश दीक्षीत, दीपक मित्तल ने किया। प्रदेश उपाध्यक्ष उध्देश्वरी पैकरा, भूतपूर्व सांसद कमलभान सिंह, भूतपूर्व संसदीय सचिव सिद्धनाथ पैकरा, भूतपूर्व जिला पंचायत उपाध्यक्ष ओमप्रकाश जायसवाल, भूतपूर्व भाजपा जिलाध्यक्ष शिवनाथ यादव, महामंत्री जयप्रकाश गुप्ता, प्रवीण अग्रवाल, संजय सिंह, धर्मेंद्र दुबे, मुकेश गुप्ता, राजेश यादव, दिलीप सोनी, गौतम सिंह, अमित गुप्ता, बनारसी लाल साहू, जितेंद्र,अमर, अंश सिंह, मनीष, विशाल, शिवम सहित सैंकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित थे।

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