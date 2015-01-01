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फैसला:दिवाली पर रात 8 से 10 बजे तक पटाखा फोड़ सकेंगे, सीरीज पटाखों की बिक्री व उपयोग पर रोक

बलरामपुरएक घंटा पहले
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अपर कलेक्टर विजय कुमार कुजूर ने सभी अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को निर्देशित किया है कि दीपावली, छठ, गुरुपर्व, क्रिसमस तथा नववर्ष में में पटाखा फोड़ने की समयावधि निर्धारित कर दी गई है, जिसका कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए। दीपावली में रात्रि 8 बजे से 10 बजे तक, छठ पूजा में प्रातः 6 बजे से 8 बजे तक, गुरु पर्व में रात्रि 8 बजे से 10 बजे तक तथा क्रिसमस एवं नववर्ष में रात्रि 11.55 बजे से 12.30 बजे तक पटाखे फोड़ सकते हैं। निर्धारित समय के अलावा किसी भी समय पटाखा न फोड़े। इसके साथ ही कम प्रदूषण उत्पन्न करने वाले इम्प्रूव्ड एवं हरित पटाखों की बिक्री केवल लाइसेंस ट्रेडर्स द्वारा की जायेगी। केवल उन्हीं पटाखों को उपयोग के लिए बाजार में बेचा जा सकेगा, जिनसे उत्पन्न ध्वनि का स्तर निर्धारित सीमा के भीतर हो, सीरीज पटाखे अथवा लड़ियाें की बिक्री उपयोग एवं निर्माण प्रतिबंधित किया गया है।

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