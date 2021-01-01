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बरबसपुर:बरबसपुर में बच्चों को पिलाई पल्स पोलियाे की खुराक

बरबसपुर2 घंटे पहले
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पल्स पोलियो अभियान के तहत 31 जनवरी से 2 फरवरी तक 0 से 5 वर्ष तक के सभी बच्चों को पोलियो रोधी दवा पिलाई जानी है।

पहले दिन बरबसपुर के उप स्वास्थ्य केंद्र के बूथ पर 134 बच्चों को दवा पिलाई गई। वहीं महाराजपुर पंचायत के बूथ में 53 बच्चों को दवा पिलाई गई। अब दो दिन स्वास्थ्य कार्यकर्ता घर-घर पहुंचकर छूटे बच्चों को पोलियो की दवा पिलाएंगे।

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