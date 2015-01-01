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50 लाख की अवैध शराब तस्करी:2 आरोपी चिरमिरी व ट्रक ड्राइवर उज्जैन से गिरफ्तार

चिरमिरी2 दिन पहले
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हरियाणा की अवैध शराब तस्करी मामले में ट्रक संचालक और अवैध शराब के मालिक समेत ड्राइवर सभी को अलग-अलग जगह से पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बीते दिनों नागपुर पेट्रोल पंप के पास खड़ी ट्रक की तलाशी लेने पर उसमें से 50 लाख की 320 पेटी मेड इन हरियाणा की शराब पुलिस ने जब्त की थी। सभी आरोपी फरार थे। ट्रक और अवैध शराब के मालिक दोनों चिरमिरी से गिरफ्तार हुए, जबकि ड्राइवर को उज्जैन से सीएसपी ने अपाचे बाइक के साथ गिरफ्तार कर वापस लाया। सीएसपी पीपी सिंह ने बताया कि अवैध शराब सुनील सिंह द्वारा अम्बाला हरियाणा से गिरीडीह झारखंड में खपाने ड्राइवर दीपक के माध्यम से भेजा था, लेकिन ड्राइवर की नीयत रास्ते में खराब हुई और वह शराब से भरे ट्रक को इंदौर में खपाने की फिराक में था। वह लालच के कारण डालटनगंज से गढ़वा के रास्ते सीधे छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले के नागपुर पहुंचा, लेकिन यहां पुलिस को पहले ही मुखबिर से सूचना मिल गई थी कि ट्रक में अवैध शराब रखी है। पुलिस ने कोरिया जिले से बाहर निकलने वाले सभी रास्ते की नाकाबंदी की थी। पकड़े जाने के डर से ड्राइवर दीपक नागपुर पेट्रोल पंप में ट्रक छोड़कर भाग गया था। ट्रक और शराब मालिक सुनील सिंह उसके बताए गए रूट में नहीं चल रहे थे और ड्राइवर से संपर्क टूटने के कारण दोनों का पता करते हुए नागपुर पहुंचे और चिरमिरी लॉज में ठहर गए। नागपुर में लावारिस हालत में खड़े लोड ट्रक को निकालने ड्राइवर की तलाश कर रहा थे, इसी बीच ट्रक में अवैध शराब होने का खुलासा हुआ।

होंडा सिटी कार से भी 11 पेटी अवैध शराब जब्त
थाना प्रभारी अश्विनी सिंह ने बताया कि 36 घंटो की छानबीन में ट्रक में रखी अवैध शराब के मालिक सुनील सिंह का पता पुलिस ने लगा लिया। सुनील अपने एक अन्य साथी नरेंद्र के साथ ट्रक का पीछा और निगरानी करते हुए चिरमिरी के लॉज में ठहरा था। चिरमिरी से दोनों के पकड़े जाने के बाद आरोपियों ने माना कि ट्रक और उसमें लोड शराब उन्हीं की था और वे इसे झारखंड के गिरीडीह में पहुंचाने जा रहे थे। यही नहीं होंडा सिटी कार से भी 11 पेटी शराब पुलिस ने जब्त की।

न्यायालय में पेश कर आरोपियों को जेल भेजा
पुलिस ने आरोपी ट्रक ड्राइवर इंदौर निवासी दीपक लखेरा, दिल्ली निवासी शराब मालिक सुनील सिंह समेत एक अन्य साथी हरियाणा निवासी नरेंद्र सिंह के खिलाफ थाना पोडी में केस दर्ज कर आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया है।

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