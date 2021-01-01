पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

चिरमिरी:कांग्रेसियों ने पुण्यतिथि पर बापू काे दी श्रद्धांजलि

चिरमिरी2 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक

जिला कांग्रेस कमेटी कोरिया के तत्वाधान में महात्मा गांधी की पुण्यतिथि मनाई गई। इस दौरान वरिष्ठ कांग्रेसी प्रो. भागवत प्रसाद दुबे के अध्यक्षता और मनेंद्रगढ़ विधायक डाॅ. विनय जायसवाल, महापौर कंचन जायसवाल, सभापति गायत्री विरहा, जिलाध्यक्ष नजीर अजहर, ब्लाॅक अध्यक्ष सुभाष कश्यप, सांसद प्रतिनिधि प्रकाश तिवारी, जिला प्रवक्ता प्रमोद सिंह ने डोमनहिल के जय स्तंभ चौक में कर बापू को श्रद्धांजलि दी। श्रद्धांजलि सभा में एलईडी के माध्यम से बापू के जीवन, विचारों और भाषणों को आमजनों को दिखाया गया।

दौरान श्रमिक नेता नासिर खान ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष, सुभाष कश्यप, मोहन लाल प्रजापति, संतोष विश्वकर्मा, शंकर राव, शंकर मिश्रा, वरुण शर्मा, मुक्तेश्वर कुशवाहा समेत अन्य मौजूद रहे। कार्यक्रम में जिला कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी गोपाल द्विवेदी, राकेश श्रीवास्तव, शोएब अख्तर, वाचस्पति दुबे (अधिवक्ता), मोहन विवेकर, विजय नेमार आदि ने सहयोग किया।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंबंगाल में भाजपा को राम बाण का सहारा, फिर होगी सरकार और किसानों की मीटिंग और वायुसेना को चाहिए नए फाइटर जेट - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज आप काम के अलावा दूसरे क्षेत्रों में भी दिलचस्पी लेंगे। हंसी मजाक और मनोरंजन में खुशनुमा समय व्यतीत होगा। अपने कार्यों को सोच-समझकर व शांतिपूर्ण तरीके से निपटाए, अवश्य ही सफलता हासिल होगी। ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser