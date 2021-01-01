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शोभायात्रा:रामभक्तों ने आकर्षक झांकी के साथ निकाली श्रीराम और जानकी की शोभायात्रा

चिरमिरी2 घंटे पहले
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श्रीराम सप्ताह के समापन पर राम भक्तों ने बड़ा बाजार ने शोभायात्रा निकाली। शोभायात्रा में बड़ी संख्या में महिलाएं बच्चे शामिल हुए। शोभायात्रा में मुख्य आकर्षण श्रीराम, लक्ष्मण, माता जानकी व हनुमान के साथ वानर सेना का रूप धारण किये निकाली झांकी रही। शोभायात्रा के बाद भंडारा हुआ।

बजरंग दल के जिला संयोजक अभय जायसवाल ने बताया कि श्रीराम मंदिर के भव्य निर्माण में सभी का समर्पण निधि लगे इसके जन जागरण के उद्देश्य से शोभायात्रा आयोजित की गई है। कार्यक्रम में प्रणव चक्रवर्ती, अभय जायसवाल, रामबाबू अग्रवाल, ओमप्रकाश अग्रवाल, विष्णु साहु, सौरभ जैन, हिमांशु अग्रवाल, संजय अग्रवाल आदि ने सहयोग किया।

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