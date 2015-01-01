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सख्ती:आदर्श सहकारी समिति उपभंडार ने 9500 बारदाना नहीं किया था जमा, पड़ी फटकार

गेवरा-दीपका5 घंटे पहले
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  • 1 दिसंबर से होगी धान खरीदी, समितियों को बारदाना जमा करने को कहा

आदर्श सहकारी समिति उपभंडार दीपका ने 9500 बारदाना जमा नहीं किया था। नायब तहसीलदार शशिभूषण सोनी के नेतृत्व में शुक्रवार को उपभंडार केन्द्र के निरीक्षण पर पहुंची टीम ने फटकार लगाई। अफसरों ने दो दिवस के भीतर जमा करने कहा। 1 दिसंबर से 2500 रुपए प्रति क्विंटल समर्थन मूल्य पर पंजीकृत किसानों से धान खरीदी की जाएगी। इस बार 5746 नए किसानों ने पंजीयन कराया है। वनाधिकार पट्‌टे की जमीन पर खेती करने वाले किसानों की धान भी खरीदी जाएगी। इसकी वजह से किसानों की संख्या बढ़ी है। समितियों को बारदाना समय पर जमा कराने कहा गया है। नायब तहसीलदार, खाद्य अधिकारी पीएल हंशा व खाद्य निरीक्षक मुकेश जायसवाल आदर्श सहकारी समिति उपभंडार दीपका का निरीक्षण किया। 9500 बारदाना जमा नहीं कराने की जानकारी हुई तो अफसरों ने फटकार लगाई। दो दिनों के भीतर शेष बारदाने को जमा करने कहा गया है।

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