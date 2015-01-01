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कार्रवाई:सेवानिवृत्त कर्मी से साढ़े 36 लाख रुपए ऑनलाइन ठगने वाले मेवाती गिरोह के दो आरोपी गिरफ्तार

गेवरा-दीपका3 घंटे पहले
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  • पुलिस ने राजस्थान के अलवर से किया गिरफ्तार, 8.60 लाख रुपए जब्त

रिटायर्ड कर्मी के खाते से साढ़े 36 लाख रुपए की ऑनलाइन ठगी करने वाले मेवाती गिरोह के दो आरोपियों को पुलिस राजस्थान से गिरफ्तार कर कोरबा लेकर आ गई है। इनमें से एक नाबालिग है। आरोपियों से 8 लाख 60 हजार रुपए जब्त किए गए हैं। एसईसीएल दीपका के रिटायर्ड कर्मचारी से करीब 1 माह पहले 36.50 लाख रुपए की ऑनलाइन ठगी की घटना को शातिर मेवाती गिरोह ने अंजाम दिया था। ठगों ने अलग-अलग खातों से रकम उड़ा लिए थे। सेवानिवृत्त होने के बाद कर्मचारी को 40 लाख रुपए कंपनी से मिले थे, लेकिन ठगों ने उसके अलग-अलग खातों से इसमें से 36. 50 लाख रुपए निकाल लिए था। कर्मचारी को जब इसकी जानकारी हुई तो उसने दीपका थाने में मामले की शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस मामले में धोखाधड़ी और आईटी एक्ट के तहत केस दर्ज कर जांच कर रही थी। वहीं एसपी ने मामले की जांच और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए एक टीम का गठन किया था। संदेही मेवाती गिरोह के आरोपियों के संबंध में सूचना मिलने पर दीपिका पुलिस और गठित जांच टीम को जांच के लिए राजस्थान भेजा गया। पुलिस ने राजस्थान में अलवर भरतपुर, मेवात और अन्य जगहों पर दबिश देकर आरोपियों को पकड़ने की कोशिश की। इस दौरान पुलिस ने मामले के मुख्य आरोपी 20 वर्षीय सचिन चौधरी निवासी को बिरटोली अलवर से गिरफ्तार किया। वहीं मामले में एक नाबालिग आरोपी को भी गिरफ्तार कर उसके पास से ठगी की रकम 8 लाख 60 हजार रुपए जब्त किया है।

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