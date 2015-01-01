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कार्रवाई:लूटपाट करने वाले बाइकर्स गैंग का 1 सदस्य गिरफ्तार

कोरबा16 घंटे पहले
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  • 6 माह में 8 घटना की, सर्वमंगला पुल के पास पति के साथ स्कूटी में जा रही महिला से भी लूट की कोशिश

शहर में सड़क के पास खड़े या चल रहे राहगीरों से मोबाइल और पर्स लूटकर भागने वाले बाइकर्स गैंग के दो बदमाशों से एक को गिरफ्तार कर लिया गया है। बदमाशों ने 6 माह के दौरान शहर के अलग-अलग क्षेत्र में ऐसे 8 वारदात किए हैं। गुरुवार की दोपहर कुसमुंडा से शॉपिंग करने स्कूटी में शहर आ रहे टेंट व्यापारी सुरेश जैन और उनकी पत्नी राजूल जैन का सर्वमंगला पुल के पास पीछा करके पर्स लूटने का प्रयास भी उक्त बाइकर्स गैंग ने किया था। घटना के दौरान राजूल जैन के पर्स को जोर से पकड़ कर रखने से बाइकर्स सफल नहीं हुए तो उन्होंने स्कूटी को जोर से धक्का मारकर दंपती को गिरा दिया था। इससे राजूल घायल हो गई। मामले की सूचना पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया था। एसपी अभिषेक मीणा ने बदमाशों को जल्द पकड़ने के निर्देश दिए थे। इसके बाद पुलिस ने घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी खंगाले। इसमें घटना समय के आसपास आवाजाही करने वाले बाइकर्स का फुटेज निकाला। इसमें नजर आए संदेही की पहचान सूरज यादव और किशन यादव के रूप में हुई। पुलिस ने घेराबंदी कर सूरज को पकड़ लिया, जबकि किशन भाग निकला। पूछताछ करने पर सूरज ने किशन के साथ मिलकर सर्वमंगला पुल के पास महिला से पर्स लूट की कोशिश करना स्वीकार कर लिया। साथ ही 6 माह के भीतर अलग-अलग स्थानों से राहगीरों से पर्स और मोबाइल लूटना बताया। पुलिस ने लूट का मामला दर्ज करते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया है। वहीं उसके साथी किशन की खोजबीन की जा रही है।

अकेली महिला-युवती को देख बनाते थे निशाना
पुलिस को दिए बयान में आरोपी सूरज यादव ने बताया कि 6 माह पहले सुनील यादव के साथ उन्होंने जांजगीर-चांपा जिले के बलौदा थाना अंतर्गत पंतोरा से बाइक चोरी की थी। इसके बाद उसी बाइक से शहर में उन्होंने बरमपुर के पास खड़ी एक महिला से मोबाइल लूटी। सुनालिया चौक के पास एक युवती से पर्स छीना, ओवरब्रिज के नीचे युवती से मोबाइल लूटा, डीडीएम रोड पर भी बात कर रही महिला के हाथ से मोबाइल छीना था। एमपी नगर में एक युवक से जरूरी बात करने मोबाइल मांग कर वे बाइक पर भाग निकले थे। गुरुवार को सर्वमंगला पुल पर स्कूटी में पीछे बैठी महिला के हाथ में पर्स देखकर लूटने की योजना बनाकर कोशिश की थी।

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