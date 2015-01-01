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पर्यावरण का नुकसान:कटघोरा-पतरापाली फोरलेन सड़क बनाने पाली रेंज के 12 हजार पेड़ों की होगी कटाई

पाली2 दिन पहले
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  • 850 करोड़ से बनेगा नेशनल हाइवे मार्ग, बगदेवा तक चल रहा काम

कटघोरा से पतरापाली तक नेशनल हाइवे क्रमांक 130 को फोरलेन बनाने के लिए पाली क्षेत्र में पेड़ों की कटाई शुरू हो गई है। पाली रेंज में लगभग 12 हजार पेड़ों की कटाई होगी। इसके बाद सड़क का निर्माण शुरू हो जाएगा। 53 किलोमीटर फोरलेन सड़क के लिए 850 करोड़ में दिलीप बिल्डकॉन को ठेका दिया गया है। अभी निजी जमीन का मुआवजा नहीं बंटने से सरकारी जमीन पर ही काम चलेगा। बिलासपुर से रतनपुर, बगदेवा तक फोरलेन का काम पहले से ही चल रहा है, जो बगदेवा तक पहुंच चुका है। इसके आगे जिले में फोरलेन का काम शुरू नहीं हो पाया था। ठेका होने के बाद कंपनी ने नदी-नालों में पुल-पुलिया बनाने बोरिंग करा लिया है। साथ ही सरकारी जमीन पर पहले निर्माण शुरू होगा। चैतमा के आसपास भी पेड़ों की कटाई करनी पड़ेगी। फोरलेन पाली नगर के बाहर से गुजरेगी। आने वाले दिनों में रेल कॉरीडोर का काम भी शुरू होने वाला है। फोरलेन दमिया से डूमरकछार के बीच ठेका कंपनी ने काम शुरू किया है। वन विभाग की उत्पादन इकाई चिन्हित पेड़ों की कटाई कर रही है। इसमें साल, सरई, सागौन शामिल हैं।

पहले सर्वे के आधार पर काट रहे पेड़: रेंजर
पाली वन परिक्षेत्र अधिकारी केएन जोगी ने कहा 4 साल पहले सर्वे किया था। इसके आधार पर पेड़ों को काटा जा रहा है। इसके एवज में दोगुना पेड़ लगाएंगे। अभी चटुवाभौना तक पेड़ कटाई की जाएगी।

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