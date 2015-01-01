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कोरोना:170 नए कोराेना संक्रमित मिले सबसे अधिक बालकोनगर से 38

कोरबाएक दिन पहले
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  • एक के ग्रसित होने पर परिवार के कई सदस्य हो रहे संक्रमित

ठंड आने के साथ ही लोग मौसमी बीमारियों की चपेट में आने लगे हैं। इससे एक ओर जहां शरीर में इम्यूनिटी पावर कमजोर होने से कोरोना वायरस हावी हो रहा है, तो दूसरी ओर परिवार के अन्य सदस्य भी संक्रमित हो रहे हैं। ऐसे में ठंड से बचने के साथ ही सेहत को बचाने की जरूरत है। बुधवार को जिले में मिले 170 नए मरीज में कई ऐसे परिवार है जिसमें 3 या 4 सदस्य संक्रमित है। शहर के लगभग हर वार्ड से कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। लेकिन सर्वाधिक 38 मरीज बालको नगर के हैं। जिसमें सेक्टर 1, 3, 4, 5 समेत शांतिनगर, इंदिरानगर, भदरापारा, परसाभाठा, बेलगरी बस्ती, साडा कालोनी शामिल है। बालको के सेक्टर-3 से एक ही परिवार के 4 और एक ही परिवार के 3 सदस्य, सेक्टर-1 में एक ही परिवार के 3 सदस्य संक्रमित मिले हैं। विकासखंड के हिसाब से सर्वाधिक 72 मरीज कोरबा से, 66 कटघोरा, 16 करतला, पाली व पोड़ी-उपरोड़ा विकासखंड से 4-4 मरीज है।

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