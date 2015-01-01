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कोरोना:185 नए संक्रमित मिले, ठंड में बढ़ेगा कोरोना का पीक, इसलिए ज्यादा सैंपल

कोरबा2 दिन पहले
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ठंड के सीजन में सर्दी-खांसी और बुखार के केस बढ़ने लगे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसी कारण ठंड में कोरोना का पीक बढ़ने की संभावना जताई है। इसलिए बीमार मरीजों का सैंपल लेकर जांच कराते हुए जल्द अधिक कोरोना संक्रमण का पता लगाने और सुरक्षित लोगों को बचाने का प्रयास किया जा रहा है। इसका नतीजा है कि जिले में दो दिनों से संक्रमित मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। बुधवार को जहां जिले में 202 मरीज मिले थे, वहीं गुरुवार को आंशिक गिरावट के साथ 185 नए मरीज मिले। इनमें सबसे अधिक 20 मरीज बालकोनगर से है। वहीं इसके बाद एनटीपीसी काॅलोनी के कावेरी और यमुना विहार से कुल 13 नए मरीज मिले हैं। बालको नगर और एनटीपीसी काॅलोनी कोरोना हॉट स्पॉट बनता जा रहा है। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्र बरपाली से 6, करतला से 4, बांकी साइड से 3, सुभाष ब्लाॅक से 6 मरीज मिले हैं। इनमें से 4 एक ही परिवार के है। बालकोनगर में भी हाउसिंग बोर्ड काॅलोनी में भी व्यापारी समेत उनके परिवार के 4 सदस्य संक्रमित मिले है। इसके अलावा एनसीएच काॅलोनी, सीएमपीडीआई काॅलोनी, गोबरघोरा, ऊर्जानगर, सीआईएसएफ कैंप दीपका, मेस दीपका, रतिजा, आरएसएस नगर, विकासनगर कुसमुंडा, गुप्ता गली, निहारिका, डाइड से 3, टीपीनगर, गीतांजली भवन, प्रगतिनगर, ऊर्जानगर, आरामशीन, न्यू हाउसिंग बोर्ड काॅलोनी, बुंदेली, एसईसीएल, जमनीपाली, गोपालपुर, निहारिका रोड, आरपीनगर, दादर, आरामशीन, तुलसीनगर, देवरमाल, कुआभट्‌टा बुधवारी समेत अन्य क्षेत्रों से संक्रमित मरीज मिले हैं।

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