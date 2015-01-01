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केंद्रों में अव्यवस्था:25,130 किसान नहीं बेच पाए धान, 3 दिन छुट्टी में बंद रहेगी खरीदी, चबूतरे फुल, अब जमीन पर बोरे रख रहे

कोरबा3 घंटे पहले
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  • पुराने बारदाने से हो रही धान की खरीदी, पहले दिन 7 प्रतिशत धान का हुआ उठाव, बारिश से बढ़ी परेशानी

जिले के 49 केन्द्रों में 17 दिनों के भीतर 2 लाख 64 हजार 82 क्विंटल धान की खरीदी हो चुकी है। 32 हजार 589 किसानों में से 7459 किसानों ने ही धान बेचा है। अभी भी 25 हजार 130 किसान धान बेचने नहीं पहुंचे हैं। इधर चबूतरे धान से भरे बारदाने से भर गए हैं। अब जमीन पर बारदानों को रखना पड़ रहा है। बदली व बारिश की वजह से किसानों की परेशानी बढ़ गई है। अभी तीन दिनों तक अवकाश होने की वजह से धान की खरीदी बंद रहेगी। इस बीच उठाव नहीं हुआ तो धान खरीदी बंद करनी पड़ सकती है। अधिकारियों की लापरवाही के कारण धान का उठाव 17 दिन बाद शुरू हो पाया है। पहले दिन मिलरों ने 31 केन्द्रों से 7 प्रतिशत धान का उठाव किया। मार्कफेड से ही डीओ जारी होता है। इसके बाद ही मिलर धान का उठाव करते हैं। जिले में 74 मिलरों ने अनुबंध किया है। धान जाम होने के कारण चबूतरे नहीं बचे हैं। प्रशासन ने 41 समितियों में 149 चबूतरे का निर्माण कराया था। वह पर्याप्त नहीं है। यह तो अच्छा हुआ कि बुधवार की रात ग्रामीण क्षेत्रों में कम बारिश हुई। जिसकी वजह से धान भीगने से बच गया। अधिकांश समितियों में तिरपाल तो है लेकिन सभी धान को ढंकने में परेशानी होती है।

फरसवानी: रखने के लिए जगह पड़ गई कम
धान खरीदी केन्द्र फरसवानी में अब तक 10024 क्विंटल धान की खरीदी हो चुकी है। जिसमें 5963 क्विंटल मोटा व 4061 क्विंटल सरना धान है। यहां रखने के लिए जगह कम पड़ रही है। मात्र 3.59 प्रतिशत धान का उठाव हुआ है। 9664 क्विंटल धान जाम है। किसान राजेन्द्र राठौर ने बताया कि धान को बोरे में भरने इंतजार करना पड़ता है।

उतरदा: 5 हजार क्विंटल से अधिक धान जाम
सहकारी समिति उतरदा में धान खरीदी तेजी से की जा रही है। यहां अब तक 5446 क्विंटल धान की खरीदी हो चुकी है। जिसमें से 5131 मोटा व 315 क्विंटल सरना धान है। गुरुवार को 240 क्विंटल का ही उठाव हो पाया। जो कुल खरीदी का मात्र 4.41 प्रतिशत धान है। यहां भी धान के बारदाने को जमीन पर रखकर खरीदने पड़ रही है।

बरपाली: उठाव शुरू फिर भी कम नहीं परेशानी
बरपाली केन्द्र में अब तक 8630 क्विंटल धान की खरीदी हो चुकी है। यहां धान का उठाव शुरू हो गया है। इसके बाद भी जगह कम पड़ रही है। चबूतरे खाली नहीं हैं। अभी धान का उठाव शुरू हुआ है। इसके बाद भी 6960 क्विंटल धान रखा हुआ है। गांव के किसान मनभावन यादव ने बताया कि अधिकारियों की लापरवाही से ही परेशानी हो रही है।

धान का उठाव शुरू किया गया है : नोडल अधिकारी
जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक के नोडल अधिकारी एसके जोशी का कहना है कि धान का उठाव शुरू हुआ है। अभी कहीं से कोई समस्या नहीं आई है। अवकाश के दिन उठाव होने पर परेशानी नहीं होगी।

अब 21 को धान बेचने के लिए 1072 किसानों ने लिया टोकन
49 धान खरीदी केन्द्रों में 21 दिसंबर को धान बेचने के लिए 1072 किसानों ने टोकन लिया है। धान की मात्रा 40655.2 क्विंटल है। सबसे अधिक धान की आवक, लाफा, सिरमिना, सोनपुरी, पाली, नवापारा, जवाली, तुमान, तिलकेजा, कोरबी, कोरकोना, उतरदा, अखरापाली, केरवाद्वारी में है।

सीधी बात
जेके सिंह, जिला खाद्य अधिकारी
सवाल - धान का उठाव की गति काफी धीमी है। इससे धान खरीदी बंद करने की नौबत आ सकती है।
- धान का उठाव करने के लिए 74 मिलरों को डीओ जारी किया गया है। आगे कोई परेशानी नहीं होगी। खरीदी बंद करने की नौबत नहीं आएगी।
सवाल - बारदानों की कमी होने वाली है, आगे परेशानी हो सकती है।
-सभी केन्द्रों में बारदाने हैं। जहां कम खरीदी हुई है वहां के बारदाने को दूसरे केन्द्रों में भेजने का आदेश दिया गया है। इसकी लगातार मानिटरिंग की जा रही है।

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