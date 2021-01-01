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धान खरीदी का समय पूरा:2641 किसान टोकन लेने नहीं आए, आधे से अधिक बैंक के कर्जदार

कोरबाएक घंटा पहले
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  • लिंकिंग में धान लेकर ऋण की होती है वसूली, इस बार न्याय योजना से बंटेगा 85 करोड़ रुपए

समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी की रविवार को अंतिम तिथि थी, लेकिन शनिवार व रविवार को छुट्‌टी होने से खरीदी नहीं की गई। 49 केन्द्रों में 13 लाख 52 हजार 710 क्विंटल धान की खरीदी हुई है। 32,591 में से 29,950 किसानों ने धान बेचा। 2641 किसानों ने टोकन ही नहीं लिया। इसमें से आधे से अधिक बैंक के कर्जदार हैं। इनसे लिंकिंग में धान लेकर ऋण की वसूली की जाती है, लेकिन राशि कटने के डर से धान बेचने ही नहीं आए। जिले में धान खरीदी का यह नया रिकार्ड है।

पिछले साल 9 लाख 88 हजार क्विंटल धान की खरीदी हुई थी, लेकिन किसानों की संख्या 1 हजार 832 ही थी। इस साल 26 प्रतिशत अधिक किसानों ने धान बेचा है। किसानों के खाते में 252 करोड़ 73 लाख जमा करा दिया है। जटगा को छोड़ बाकी क्षेत्रों से किसानों की शिकायत सामने नहीं आई है।

यहां के किसानों ने समिति प्रबंधक पर टोकन जारी नहीं करने की शिकायत की है। इस बार समर्थन मूल्य के बाद न्याय योजना के तहत किसानों को बचत राशि दी जाएगी। यह राशि 85 करोड़ 44 लाख 61 हजार 208 रुपए है।

45 करोड़ का धान जाम करनी पड़ेगी रखवाली

समितियों में 45 करोड़ का धान जाम है। धान की मात्रा 2 लाख 43 हजार क्विंटल है। उठाव करने के लिए मिलरों को डीओ जारी कर दिया गया है। लेकिन उठाव की गति धीमी है। नवापारा, उतरदा, तुमान, पाली, भैसमा, रामपुर में 10 हजार क्विंटल से अधिक धान जाम है। जब तक उठाव नहीं हो जाता समिति को ही रखवानी करनी पड़ेगी।

सभी का लिया गया धान ऋण वसूली समिति करेगी

जिला खाद्य अधिकारी जेके सिंह ने बताया जो किसान समिति पहुंचे, उनका धान लिया है। कई ने धान नहीं बेचा। इसमें लोन लेने वाले किसान भी हैं। समिति ही ऋण वसूली करती है। धान बेचने के समय लिंकिंग में ली जाती है। इसकी जानकारी किसानों को भी देते हैं।

72 हजार से अधिक का ऋण नहीं चुकाया: सिमकेदा के किसान अर्जुन सिंह ने कृषि के नाम से सहकारी समिति से 72 हजार 535 रुपए का ऋण लिया है। लेकिन उसने धान नहीं बेचा। उसे डर था कि लिंकिंग में धान लेने से एक रुपया भी नहीं मिलेगा। ऋण के एवज में काट दिया जाएगा। यही हाल जितेन्द्र का भी है।

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