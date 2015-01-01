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कोविड इफेक्ट:30 % ऑनलाइन, 70 % कोर्स पूरा करने की चिंता, बिगड़ेगा रिजल्ट

कोरबा16 घंटे पहले
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  • शैक्षणिक सत्र 2020-21 कैसे होगा कोर्स पूरा, कॉलेज बंद, विद्यार्थियों के लिए बड़ी समस्या, ऑनलाइन क्लास भी प्रभावित

कोरोना संक्रमण को देखते हुए उच्च शिक्षा विभाग ने अकादमिक कैलेंडर जारी किए हैं। इसके अनुसार महाविद्यालयीन छात्र-छात्राओं को 70 पाठ्यक्रम का 70 फीसदी कोर्स उन्हें स्वयं पूरा करना पड़ेगा, क्योंकि पाठ्यक्रम का 30 प्रतिशत भाग ही ऑनलाइन माध्यम से उन्हें पढ़ाए जाएंगे। इस नियम ने छात्रों की चिंता बढ़ा दी है। नए क्लास में जाने के बाद वे स्वयं से किसी भी सब्जेक्ट का 70 फीसदी भाग कैसे पूरा कर पाएंगे और परीक्षा कैसे देंगे, यह उनके लिए इस सत्र में बड़ी चुनौती होगी। शैक्षणिक सत्र 2020-21 में अब तक कॉलेज के पट छात्रों के लिए नहीं खुल पाए हैं। 2 नवंबर से ऑनलाइन कक्षाएं चल तो रही हैं, लेकिन सभी सब्जेक्ट की क्लास नहीं हो रही है। मतलब 4 माह 20 दिन बिना अध्ययन अध्यापन के बीत गए हैं। अब बचे हैं 4 माह 10 दिन परीक्षा में। अब भी यह तय नहीं है कि छात्र-छात्राओं की ऑफलाइन क्लासेस शुरू होंगी या नहीं। ऐसे में बिना प्राध्यापकों के मार्गदर्शन के छात्र-छात्राएं किसी भी सब्जेक्ट का 70 फीसदी कोर्स स्वयं से कैसे पूरा कर पाएंगे, जबकि उच्च शिक्षा विभाग ने महज 30 फीसदी कोर्स ही ऑनलाइन क्लासेस से कवर करने के लिए प्राध्यापकों को निर्देशित किए हैं।

75 % अटेंडेंस ऑनलाइन कक्षाओं से कैसे होगा? ऑनलाइन कनेक्टिविटी भी नहीं
ऑनलाइन कक्षाएं लेने वाले प्राध्यापक छात्र-छात्राओं को उनके अटेंडेंस 75 फीसदी से कम होने पर परीक्षा से वंचित होने की बात कह रहे हैं। ऑनलाइन क्लास लेने वाले ऐसे प्राध्यापकों ने वनांचल के संचारविहीन गांवों में रहने वाले छात्रों की चिंता और बढ़ा दी है। जब वे ऑनलाइन कनेक्ट ही नहीं हो पा रहे हैं और ऑफलाइन पढ़ने उनका मार्गदर्शन करने वाला कोई नहीं है, फिर उनका अटेंडेंस 75 फीसदी कैसे दिखाया जाएगा।

ग्रामीण अंचल के छात्र 30 फीसदी कोर्स से भी वंचित, रिजल्ट की सता रही चिंता
महाविद्यालयों में अधिकांश छात्र ग्रामीण अंचल के हैं। वनांचल के नेटवर्क विहीन क्षेत्र में होने के कारण उन्हें अध्ययन-अध्यापन का ऑनलाइन माध्यम भी नहीं जोड़ पा रहा है। इस लिहाज से देखा जाए तो इन छात्र-छात्राओं को पूरा का पूरा कोर्स स्वयं से भरोसे पढ़ना होगा। बिना नेटवर्क के वे परीक्षा की तैयारी कैसे कर पाएंगे, यह उनके लिए चिंता का विषय है।

नए नियम में उच्च शिक्षा विभाग का यह उद्देश्य
उच्च शिक्षा विभाग के अनुसार अध्ययन-अध्यापन की पद्धति में सुधार करते हुए महाविद्यालयों में सूचना प्रौद्योगिकी मानक का विस्तार किया जाए। छात्रों को ई-लर्निंग पद्धति से अवगत करा शासन के ई-लर्निंग पोर्टल का उपयोग अध्यापन के लिए कराएं, गूगल क्लासरूम, हैंगआउट, सिसको, गूगल मीट, जियो मीट, वेबेक्स मिटिंग, यू-ट्यूब स्ट्रीमिंग, स्वयं प्लेटफाॅर्म व स्वयं प्रभा जैसे ऑनलाइन माध्यम से अध्ययन अध्यापन किया जाए। पाठ्यक्रम की 30 फीसदी ऑनलाइन तो 70 फीसदी परंपरागत तरीके से पूरा कराना होगा।

यूजीजी पाठ्यक्रम संशोधन के पक्ष में नहीं: विव अनुदान आयोग (यूजीसी) कोरोना संक्रमण के बाद भी कॉलेज में कक्षा वार संचालित कोर्स को कम करने के पक्ष में नहीं है। इसी कारण बिना पढ़ाई 4 माह बीतने व परीक्षा में 4 माह बाकी हैं, अब तक कोई दिशा-निर्देश यूनिवर्सिटी व कॉलेज के प्राचार्यों के पास नहीं पहंुचा है। यूजीसी की मानें तो अगर कोई छात्र संबंधित क्लास के विषय का बिना अध्ययन किए अगली क्लास में प्रवेश करता है या डिग्री हासिल करता है तो उसके लिए उचित नहीं होगा। इस पर मंथन चल रहा है।

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