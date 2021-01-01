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प्रतियोगिता:फुटबाॅल स्पर्धा में एसीबी दीपका बना विजेता और जागृति क्लब उपविजेता

ढेलवडीह2 घंटे पहले
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  • जिला स्तरीय फुटबाॅल का जागृति क्लब रेवाड़ी ने किया आयोजन

जागृति क्लब रेवाड़ी द्वारा जिला स्तरीय फुटबाॅल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसमें 22 टीमों ने हिस्सा लिया। प्रतियोगिता का फाइनल मुकाबला एसीबी दीपका व जागृति क्लब ढेलवाडीह के बीच खेला गया। इसमें एसीबी ने ढेलवाडीह को पराजित कर खिताब कब कब्जा जमाया।

प्रतियोगिता के फाइनल मैच व पुरस्कार वितरण समारोह करे मुख्य अतिथि एसईसीएल ढेलवाडीह के उप क्षेत्रीय महाप्रबंधक प्रदीप कुमार व बीएमएस के महामंत्री संजय सिंह, धर्मा राव कंपनी सेफ्टी बोर्ड के अशोक सूर्यवंशी, सुधीर सरकार, रमेश परिहार, घनश्याम पाण्डेय, अरविंद सिंह, अशोक सिंह, संजय सिंह, सदानंद ने विजेता टीम के खिलाड़ियों को नगद 7001 रुपए व शील्ड से पुरस्कृत किया।

उपविजेता टीम को 4001 रुपए व शील्ड दिया गया। प्रतियोगिता में नेशनल रेफरी कोमल दास, जागृति क्लब के सचिव विमल मानिकपुरी, खेल सचिव सूर्यकांत साहू ने सहयोग किया।

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