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काउंसिलिंग पूरी:3 कॉलेजों की 300 सीट में से 259 पर प्रवेश

कोरबाएक घंटा पहले
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जिले में बीएड के तीन कॉलेज हैं। कमला नेहरु, अग्रसेन व हसदेव एजुकेशन आमापाली। तीनों कॉलेजों को 100-100-100 सीटों का आवंटन मिला है। प्रवेश के लिए दो माह तक चली प्रक्रिया के बाद 300 सीटों में 259 सीटों पर एडमिशन हो गया है, लेकिन तीनों कॉलेजों को मिलाकर अभी भी 41 सीटें खाली हैं। इन्हें भरने कॉलेज प्रबंधन को चौथे चरण की काउंसिलिंग का इंतजार रहेगा।

कोरोना संक्रमण को देखते हुए यह संभव है। बीएड संकाय संचालित करने वाले जिले के तीनों कॉलेज निजी हैं। कोरोना संक्रमण का असर यहां भी प्रवेश पर पड़ता नजर आ रहा है। शैक्षणिक क्षेत्र में कॅरियर बनाने वाले युवाओं के लिए बीएड की अनिवार्यता के कारण प्रवेशार्थियों की संख्या भी बढ़ती जा रही है।

चौथा अवसर मिला तो नहीं रहेंगी सीटें खाली

अग्रसेन बीएड कॉलेज के प्रवेश प्रभारी के साहू ने बताया तीन चरण की काउंसिलिंग पूरी कर ली गई है। इसके बाद भी उनके यहां 10 सीट खाली हैं। चौथे चरण की काउंसिलिंग की संभावना है। अगर ऐसा होता है तो जिले के तीनों बीएड कॉलेजों की सभी सीटों पर प्रवेश हो जाएगा।

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