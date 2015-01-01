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मौसम:रात में बारिश के बाद 4 डिग्री घट कर 28 पर पहुंच गया तापमान, कल से बढ़ने लगेगी ठंड

कोरबा3 घंटे पहले
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  • मौसम } अगले सप्ताह से फिर तापमान में होगी बढ़ोतरी, ठंडी हवा चलने से बढ़ी सर्दी

बंगाल की खाड़ी में चक्रवात के असर से मंगलवार के बाद बुधवार की रात शहर में झमाझम बारिश हुई। कई क्षेत्रों मेें बूंदाबांदी हुई। इसके असर से गुरुवार काे अधिकतम तापमान 4 डिग्री घटकर 28 पर पहुंच गया। न्यूनतम तापमान 16 डिग्री पर बना हुआ है। सुबह कई क्षेत्रों में कोहरा छाया रहा। इसकी वजह से ठंड भी बढ़ गई है। दिन भर ठंडी हवाएं चलती रहीं। मौसम का मिजाज एक सप्ताह तक ठंडा रहेगा। शुक्रवार से अधिकतम व न्यूनतम तापमान में गिरावट आएगी। शनिवार को ठंड बढ़ जाएगी। मौसम विभाग के अनुसार एक सप्ताह तक ऐसा ही मौसम रहेगा। इसके बाद अधिकतम तापमान बढ़ेगा। शुक्रवार को अधिकतम 26 डिग्री व न्यूनतम 13 डिग्री तापमान रहने की संभावना है। शनिवार को अधिकतम तापमान में गिरावट के साथ ही 25 डिग्री व न्यूनतम तापमान 10 डिग्री पहुंचेगा। यह दो दिनों तक बना रहेगा। इसके बाद ही तापमान बढ़ेगा। इस दौरान बदली व बारिश की संभावना बनी रहेगी। लोगों को ठंड को देखते हुए खानपान पर विशेष ध्यान देने कहा गया है। बच्चों पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है, इसलिए बाहर निकलते समय कान को अच्छी तरह ढंक लें। बुजुर्गों को भी ठंड से बचने की सलाह दी गई है।

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