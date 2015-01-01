पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

छठ महापर्व:बाजा न गाजा, घाट पहुंच कर व्रतियों ने निभाई अर्घ्य की रस्म, मौसम खराब होने से भुवन भास्कर को नहीं देख पाए

कोरबा5 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक
  • कोरोना ने पूजा का बदल दिया ट्रेंड, कई लोगों ने अपने घर की छत पर की पूजा
  • आज उगते सूर्य को अर्घ्य देकर करेंगे व्रत का पारण, अपनों में प्रसाद बांट कर पूजा निर्विघ्न पूरा होने की मनाएंगे खुशियां
  • घाट की बजाय लोगों ने घर में ही अर्घ्य की निभाई परंपरा घाट में कम रही भीड़

कोरोना संक्रमण के कारण इस बार छठ महापर्व भी बिना उत्साह के ही गुजरा। प्रशासनिक चेतावनी के चलते व्रतियों ने घाटों तक बिना गाजा-बाजा के पहुंचते रहे। वहीं घाटों पर न ही कोई गीत सुनाई दी और न ही साउंड बाक्स में छठ मैय्या के भजन। यही नहीं, बचे उत्साह पर मौसम ने पानी फेर दिया। शाम होने के पहले से ही तेज हवाओं के बीच बारिश होने से भुवन भास्कर समय से पहले ही डूब गए। घाटों पर लोग पहुंचे जरूर पर बिना सूर्य को डूबते देखे ही अर्घ्य देने की रस्म निभाकर लौट गए। अपूर्व आस्था, समर्पण और श्रद्धा का पावन पर्व सूर्य षष्ठी छठ महापर्व शुक्रवार को मनाया गया। पर्व का पहला अर्घ्य डूबते सूर्य को देकर श्रद्धालुओं ने नमन किया। नए परिधानों, विविध पूजन सामग्री से सजी टोकरी लिए छठी मईया के सेवक दोपहर बाद घाटों पर पहुंचने लगे थे। पूजा के प्रति निष्ठा रखने वालों ने सिर पर पूजन सामग्री लिए पैदल, वाहनों पर सवार हो गाजे-बाजे के साथ पूजा स्थल पहुंचे, जहां वेदी सजाकर सूर्यदेव के डूबने का इंतजार करने लगे थे, लेकिन मौसम खराब होने से डूबते सूर्य को नहीं देख पाए। छठी मैय्या की आराधना कर पूजक परिवार लौट गए।

जमीन नापते घाटों तक पहुंचे उपासक
सूर्य देव को अर्घ्य देने कुछ व्रतधारी महिलाओं ने अपने घर से दंडवत होते हुए पूजा करने निकली। खासकर ऐसा उन लोगों ने किया, जिन्होंने मन्नत मांगी थी या उनकी मांगी गई मन्नत पूरी हो गई थी। मन्नत मांगने के पहले और पूरी होने के बाद भी ऐसे लोग जमीन पर लेटकर छठ घाटों तक पहुंचते रहे। इस महापर्व को मैथिल ब्राह्मण समाज में पूरी निष्ठा के साथ मनाने की परंपरा वर्षों पुरानी है। यहां रहने वाले समाज विशेष के लोगों ने महापर्व को आस्था और निष्ठा के साथ मनाया।

इस साल कोरोना ने पूजा का ट्रेंड बदल दिया
शनिवार सुबह उगते सूरज को दूसरा अर्घ्य देने के साथ पूजा हो जाएगी। वहीं पूजा के निर्विघ्न पूरा होने की खुशी में स्वादिष्ट व्यंजन बनाकर अपनों के बीच प्रसाद के रूप बांटने की परंपरा निभाएंगे। रविशंकर नगर निवासी सच्चिदानंद राय ने बताया कि कोरोना के कारण हम भले ही उत्साह से छठ पूजा नहीं मना पाए, लेकिन रस्म पूरी निभाई। पूजा का ट्रेंड भी कोरोना ने बदल दिया। हमने घाट की बजाय घर में ही अर्घ्य की परंपरा निभाई। विभिन्न पूजा घाटों पर डूबते सूर्य को हजारों भक्तों ने श्रद्धाभाव और उत्साह से अर्घ्य दिया। हालांकि कोरोना काल की वजह से अन्य वर्षों की अपेक्षा इस साल घाटों पर श्रद्धालुओं की भीड़ कुछ कम देखी गई।

प्रसाद के फल का करते हैं त्याग
छठी माता को प्रसाद के रूप में व्रतियों द्वारा विविध प्रकार के फलों को अर्पित किया जाता है। अधिकांश व्रती माता को अर्पित किए गए प्रसाद में किसी एक फल को जीवन भर नहीं खाने का भी संकल्प लेती हैं। ऐसा छठी माता के सामने अपने परिवार की समृद्धि, खुशहाली के लिए लोग करते हैं। व्रत रखने वाले श्रद्धालुओं ने पूजन सामग्री के रूप में नारियल, धूप, अगरबत्ती और घी के दीपक का उपयोग किया, वहीं सेब, संतरा, सिंगापुरी केला, पूजा केला, केला, डाब नींबू, बेदाना, पानीफल, गन्ना, सीताफल सहित कई फलों के साथ भुवन भास्कर को दूध, घी, दही से भी अर्घ्य देते हुए नमन किया।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंटीचर की नौकरी छोड़ रोटी बेचने का स्टार्टअप शुरू किया, दो साल में 30 लाख रुपये पहुंचा टर्नओवर - ओरिजिनल - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- ईश्वरीय सत्ता तथा अध्यात्म पर बढ़ता आपका विश्वास आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का संचार कर रहा है। आप एक नए जोश व आत्मविश्वास के साथ अपने कार्यों के प्रति समर्पित रहेंगे और सफल भी होंगे। अध्ययनरत ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें