पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

ज्ञापन:भाजपा युवा मोर्चा आज पीएससी का पुतला जलाएगा

कोरबा2 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक

प्रदेश भाजपा युवा मोर्चा के आह्वान पर यहां भी भाजपा युवा मोर्चा के पदाधिकारी पीएससी का पुतला जलाएंगे। इसे लेकर प्रशासन को ज्ञापन सौंपा गया है। भाजपा का कहना है कि छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की परीक्षा में गड़बड़ी हुई है। अनुपस्थित अभ्यर्थी को साक्षात्कार में शामिल होने के लिए बुलाया गया, जो गंभीर विषय है। वहीं इस मामले में छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग स्वयं को क्लीन चिट दे रहा है, जबकि भर्ती परीक्षा में अनुपस्थित अभ्यर्थी का नाम आना, परीक्षा केंद्र में वीडियोग्राफी नहीं कराना, इसे लेकर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। इसे लेकर भाजपा युवा मोर्चा गुरुवार को टीपी नगर दोपहर 1 बजे पीएससी का पुतला जाएगा। ज्ञापन देने के दौरान जिला अध्यक्ष युवा मोर्चा चिंटू राजपाल, उपाध्यक्ष विकास झा, महामंत्री पंकज सोनी, वैभव शर्मा, संजय मानिकपुरी, सुभाष राठौर, संजू वैष्णव उपस्थित रहे।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंकेंद्र की चेतावनी- आदेश के बावजूद भड़काऊ अकाउंट्स बहाल किए गए; आदेश नहीं माना तो कार्रवाई होगी - टेक & ऑटो - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- घर के वरिष्ठ व्यक्तियों के साथ कुछ समय अवश्य व्यतीत करें। उनका आशीर्वाद व सहयोग आपके लिए भाग्योदय दायक रहेगा। तथा आपके योजनाबद्ध तथा डिसिप्लिन तरीके से कार्य करने की प्रणाली से कई कार्य सुचार...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser