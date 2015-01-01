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कार्रवाई:आरक्षक के घर का ताला तोड़ा, महाराजा दीवान व लकड़ी मिली

कोरबा2 दिन पहले
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  • वन विभाग की टीम ने दूसरे दिन एक अन्य आरक्षक के घर पर जांच के बाद की कार्रवाई

करतला वन परिक्षेत्र में दूसरे दिन गुरुवार को करतला थाना के आरक्षक बलराम कंवर के घर सर्च वारंट लेकर तलाशी ली। मकान में नहीं होने की वजह से ताला तोड़ना पड़ा। घर के भीतर सागौन व बीजा लकड़ी से बना 40 हजार कीमती महाराजा दीवान के साथ ही 18 नग सागौन का चिरॉन बरामद किया गया है। साथ ही लकड़ी का टुकड़ा भी बरामद हुआ है। इस कार्रवाई से पुलिस विभाग में चर्चा का विषय बना है। वन परिक्षेत्र अधिकारी जीवन लाल भारती ने बताया कि बुधवार को आरक्षक दिनेश बांधे के यहां से इमारती लकड़ी जब्त किया गया था। इसी बीच सूचना मिली थी कि दूसरे आरक्षक बलराम कंवर के यहां भी लकड़ी रखा हुआ है। इसके लिए सर्च वारंट लेकर पंचनामा के बाद ताला तोड़ा गया। बलराम कंवर अभी छुट्‌टी में है। अधिकांश लकड़ी सागौन व बीजा की है। जिसे जंगल से काटकर लाया गया था। इसका फर्नीचर घर में ही बनाया जा रहा था। बलराम के मकान में बुरादा अभी भी रखा हुआ है। मामले में वन संरक्षण अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है। लकड़ी तस्करी रोकने के लिए वन अमले को लगाया गया है। मामले में जांच चल रही है।

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