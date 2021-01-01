पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

मांग:केंद्रीय ट्रेड यूनियनों ने सरकार की नीतियों का पुतला जलाया

कोरबा2 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक
  • 4 लेबर कोड बिल व नए कृषि कानून वापस लेने की मांग

केंद्र सरकार के आर्थिक नीतियों व नए श्रम कानूनों के खिलाफ केंद्रीय ट्रेड यूनियनों, फेडरेशनो के संयुक्त मंच के नेतृत्व में श्रमिकों ने मंगलवार को एक दिवसीय धरना व प्रदर्शन किया। इसमें आर्थिक नीतियों के अलावा श्रमिकों के 44 पुराने श्रम कानूनों को खत्म करते हुए 4 श्रम संहिता बनाने को लेकर श्रमिक संगठनों ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान जब पाबंदी लगाई गई थी, तब संसद में बिना चर्चा कराए हुए 4 श्रम कानूनों को पास करा दिया गया। इसी तरह तीन कृषि कानूनों को भी पास कराया गया। इसके खिलाफ लंबा आंदोलन चल रहा है। छत्तीसगढ़ राज्य एटक कमेटी के महासचिव कामरेड हरिनाथ सिंह ने कहा कि सरकार के अड़ियल रुख के विरोध में संयुक्त ट्रेड यूनियन मंच राष्ट्रव्यापी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके तहत बालको नगर में भी धरना-प्रदर्शन किया गया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार सरकारी संपत्तियों को बेचने की तैयारी कर चुकी है।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंकेंद्र की चेतावनी- आदेश के बावजूद भड़काऊ अकाउंट्स बहाल किए गए; आदेश नहीं माना तो कार्रवाई होगी - टेक & ऑटो - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- घर के वरिष्ठ व्यक्तियों के साथ कुछ समय अवश्य व्यतीत करें। उनका आशीर्वाद व सहयोग आपके लिए भाग्योदय दायक रहेगा। तथा आपके योजनाबद्ध तथा डिसिप्लिन तरीके से कार्य करने की प्रणाली से कई कार्य सुचार...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser