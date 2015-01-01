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लापरवाही:सिटी बस चलाने ऑपरेटर की रुचि नहीं, सोसायटी ने भेजा नोटिस

कोरबाएक दिन पहले
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  • साढ़े 7 महीने से डिपो में खड़ी हैं सभी सिटी बसें

कोरोना संक्रमण के चलते देश भर में टोटल लॉकडाउन लगने के साथ ही जिले के शहरी क्षेत्र में सिटी बसों का परिचालन ठप पड़ा है। अनलॉक के 6वें चरण में जनजीवन सामान्य होने लगा है। लोग सफर औ खरीदारी के अलावा घूमने-फिरने के लिए घरों से बाहर निकलने लगे हैं। निजी बसों का परिचालन होने लगा है, लेकिन सिटी बस सड़क पर नहीं उतर सकी है। न ही सिटी बस परिचालन के लिए ऑपरेटर गंभीर दिख रहे हैं। कोरबा अर्बन पब्लिक ट्रांसपोर्ट सोसाइटी (केएपीटीएस) ने मंगलवार को सिटी बस परिचालन शुरू करने के प्रयास में बैठक बुलाई थी। इसमें बस ऑपरेटर ने स्वयं न आकर अपने प्रतिनिधी को भेज दिया था। इसके कारण निर्णय लेने में सक्षम नहीं होने पर नगर निगम आयुक्त एस जयवर्धन ने जमकर फटकार लगाई। साथ ही अगली बैठक में बस ऑपरेटर की ओर से सक्षम पदाधिकारी को उपस्थित रहने नोटिस दिया है।

चालक-परिचालकों के समक्ष आर्थिक तंगी: लॉकडाउन के बाद अनलॉक के 6 चरण होने और राज्य सरकार द्वारा बस संचालन को अनुमति दिए 5 माह पूरे होने के बाद भी सिटी बसों का परिचालन शुरू नहीं हुआ है। ऑपरेटर ने कोविड-19 प्रोटोकॉल में बस चलाने पर सोशल डिस्टेंसिंग और खराब सड़क के कारण नुकसान की संभावना बताकर शासन-प्रशासन से सब्सिडी मांगी, लेकिन अब तक पहल नहीं होने से परिचालन शुरू नहीं हो सका। सिटी बस के चालक-परिचालकों को लॉकडाउन अवधि का वेतन भी नहीं दिया गया है, जिसकी मांग चालक-परिचालक कर रहे हैं। काम नहीं होने से वे बेरोजगार होकर आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं।

सिटी बस का जल्द होगा परिचालन: ननि आयुक्त
नगर निगम आयुक्त एस जयवर्धन के मुताबिक सिटी बस का परिचालन जल्द हो इसके लिए प्रयास किया जा रहा है। इसके लिए मंगलवार को कोरबा अर्बन पब्लिक ट्रांसपोर्ट सोसाइटी की बैठक थी। इसमें सिटी बस ऑपरेटर को उपस्थित होना था, लेकिन ऑपरेटर की ओर से जो प्रतिनिधि भेजा, वह निर्णय लेने में सक्षम नहीं था। इसलिए नोटिस देकर निर्णय लेने में सक्षम व्यक्ति को अगली बैठक में उपस्थित होने का निर्देश दिया गया है।

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