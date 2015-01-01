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नाराजगी:कोयला खदानों में हादसों को लेकर कोयला मंत्रालय और कोल इंडिया ने जताई नाराजगी

कोरबा3 घंटे पहले
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  • एसईसीएल प्रबंधन खुद मान रहा, अनुशासनहीनता और लापरवाही के कारण हो रहे हैं हादसे

एसईसीएल की कोयला खदानों में दुर्घटनाओं का सिलसिला थम नहीं रहा है। कोयला खदानों में एक के बाद एक हादसे हो रहे हैं। इससे कर्मचारियों की जान खतरे में हैं। वहीं कंपनी को भी नुकसान झेलना पड़ रहा है। पर्याप्त संसाधनों के बाद भी खदानों में हादसे हो रहे हैं। एसईसीएल प्रबंधन का खुद मानना है कि कोयला खदानों में अनुशासनहीनता और लापरवाही के कारण दुर्घटनाएं हो रही हैं। इस गंभीर मामले को लेकर कोयला मंत्रालय और कोल इंडिया लिमिटेड मुख्यालय की ओर से भी गंभीर चिंता और नाराजगी जताने की बात कही गई है। दरअसल एसईसीएल के कोयला खदानों में हो रहे हादसों को देखते हुए कुछ दिनों पहले एसईसीएल बिलासपुर मुख्यालय के महाप्रबंधक/ विभागाध्यक्ष (सुरक्षा व बचाव) की ओर से कोयला खदानों में बढ़ती दुर्घटनाओं के संबंध में एसईसीएल के सभी क्षेत्रीय महाप्रबंधकों को पत्र भेजा गया है। इसमें एसईसीएल की कोयला खदानों में हो रही दुर्घटनाओं को लेकर ये भी उल्लेख है कि यह अत्यंत चिंता का विषय है कि पिछले 45 दिनों में एसईसीएल की कई खदानों में 4 सांघातिक दुर्घटनाएं हो चुकी हैं, जिसमें गेवरा प्रोजेक्ट में 2, रायगढ़ क्षेत्र में 1 और बैकुंठपुर क्षेत्र में 1 दुर्घटना हो चुकी है। प्रथम दृष्टया सभी दुर्घटनाएं अनुशासनहीनता और लापरवाही के कारण होना प्रतीत हो रही है। इस गंभीर विषय पर कोयला मंत्रालय, कोल इंडिया लिमिटेड मुख्यालय की ओर से भी गंभीर चिंता और नाराजगी जाहिर की जा चुकी है। यह अत्यंत दुख की बात है कि दुर्घटना रोकने सभी प्रयासों व संसाधनों की उपलब्धता के बाद भी खदानों में दुर्घटनाओं पर अंकुश लगता नहीं दिख रहा है। खान हादसों पर नियंत्रण के लिए मुख्यालय की ओर से जारी निर्देश में हादसों पर रोक लगाने ठोस कदम उठाने और प्रयास करने के साथ ही यह भी कहा है कि वे अपनी टीमों में सुरक्षा के प्रति लापरवाह लोगों को चिन्हित कर उनके खिलाफ कार्रवाई करें और इसकी जानकारी से मुख्यालय को अवगत कराएं।

मुख्यालय से क्षेत्रीय महाप्रबंधकों को ये निर्देश

  • खान हादसे को लेकर पिट सेफ्टी कमेटी की बैठक में वरिष्ठ अफसरों की उपस्थिति होना और उनके सुझाव का क्रियान्वयन किया जाए।
  • क्षेत्रीय सेफ्टी बोर्ड की ओर से निश्चित अंतराल में खदानों का निरीक्षण करते हुए उनके सुझावों पर अमल किया जाए।
  • वर्कमैन इंस्पेक्टर की ओर से वैधानिक रूप से निरीक्षण करना और उनकी ओर से उजागर किए गए डेंजर को दूर करने को कहा है।
  • सभी स्टेटच्युरी परसन डायरी मेंटेन की जाए। उसका मूल्यांकन कर काउंटर चेक किया जाए। इसके अलावा शिफ्ट की शुरुआत में सेफ्टी टॉक और सेफ्टी वीडियो क्लिप प्रदर्शन करने को कहा है।

20 दिन के भीतर जिले के खदानों में ही 3 दुर्घटनाएं
एसईसीएल के गेवरा, रायगढ़ क्षेत्र के अलावा बैकुंठपुर एरिया में हादसे को लेकर चिंता जताई गई है। इधर बीते 20 दिनों के भीतर जिले के कोयला खदानों में ही 3 हादसे हो चुके हैं। इसमें एक की मौत हो चुकी है। 2 दिसंबर को गेवरा वर्कशॉप में सस्पेंशन वाॅल्व का सुधार करते समय अप्रेंटिस ट्रेनी की मौत हो गई थी और दो लोग आहत हुए थे। कुछ दिन बाद एसईसीएल के दीपका विस्तार प्रोजेक्ट में चालू लाइन में काम के दौरान लाइटिंग से कर्मचारी झुलस गया था। एक दिन पहले गेवरा खदान में 60 टन डंपर के पलटने से आॅपरेटर त्रि-भुवन घायल हो गया था।

सेफ्टी नियमों की अनदेखी हादसे की बड़ी वजह
कोयला क्षेत्र के जानकारों का कहना है कि एसईसीएल के कोयला खदानों में सेफ्टी नियमों की अनदेखी दुर्घटनाओं की मुख्य वजह है। इसमें कोयला मजदूरों को जान से हाथ धोना पड़ता है। हादसों पर नियंत्रण की जिम्मेदारी एसईसीएल प्रबंधन के अधिकारियों है, लेकिन इसमें भी अनदेखी के चलते हादसे हो रहे हैं। इधर कोयला खदानों में कर्मचारियों पर उत्पादन का दबाव बढ़ने से भी दुर्घटनाएं होती है। प्रबंधन की लापरवाही से होने वाले दुर्घटनाओं के बाद अक्सर मजदूर भड़क जाते हैं और आंदोलन की स्थिति बन जाती है।

सेफ्टी बोर्ड मेंबर्स आज करेंगे बैठक
एसईसीएल के अलग-अलग क्षेत्रों में खदान हादसों को लेकर बढ़ती चिंता के बीच एसईसीएल के सेफ्टी बोर्ड के सदस्यों ने भी इस मुद्दे पर बैठक करने और हादसों पर नियंत्रण की दिशा में चर्चा का निर्णय लिया है। सेफ्टी बोर्ड मेंबर्स ने कहा कि 18 दिसंबर को सदस्यों की बैठक होगी।

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