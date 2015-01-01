पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

फिजूलखर्च:46 वार्डों की सफाई का ठेका, इस्टीमेट रिवाइज होने से 30 % तक बढ़ी लागत, 7 करोड़ के काम में 9 करोड़ खर्च

काेरबा2 दिन पहले
  • कॉपी लिंक
  • एसएलआरएम सेंटर बनने के बाद भी खर्च में कमी नहीं, लॉकडाउन के समय दुकानें बंद रही फिर भी उतना ही कचरा

नगर निगम की सफाई व्यवस्था तो नहीं सुधर रही है, लेकिन ठेका कार्यों में इस्टीमेट रिवाइज होने से 30 प्रतिशत तक सफाई का खर्च बढ़ जाता है। निर्माण कार्यों की तरह सफाई में भी रिवाइज का खेल चल रहा है। शहर के 67 में से 46 वार्डों में सफाई का काम ठेका के माध्यम से कराया जाता है, लेकिन लेबर चार्ज के साथ सामान की दर बढ़ाकर राशि बढ़ा दी जाती है। पिछले साल 7 करोड़ में ठेका हुआ था, लेकिन 9 करोड़ से अधिक का भुगतान कर दिया गया। एसएलआरएम सेंटर बनने से भी खर्च कम नहीं हो रहा है। ऐसे में गड़बड़ी से इनकार नहीं किया जा सकता। शहर के 67 में से 59 वार्डों के लिए लगभग 575 सफाई कर्मियों की ड्यूटी लगाई जाती है। इसमें 140 कर्मी नगर निगम के हैं। बाकी ठेकेदार के कर्मचारी होते हैं। 13 वार्डों में निगम कर्मी ही सफाई व्यवस्था देखते हैं। 8 वार्डों में सार्वजनिक संस्थान सफाई कराते हैं। सफाई व्यवस्था अब दो चरणों में हो रही है। नाली की सफाई के लिए ठेके पर काम दिया गया है। साथ ही डोर-टू-डोर कचरा कलेक्शन का काम समूहों की स्वच्छता दीदी कर रही हैं। कचरे को रिक्शे में इकट्‌ठा कर एसएलआरएम सेंटर पहुंचाती हैं। अब ठेकेदारों को भी कचरे को एसएलआरएम सेंटर पहुंचाने को कहा है।

गली में कभी झाड़ू लगाते नहीं देखा
निगम के वार्ड क्रमांक 9 की सुनीता यादव ने बताया कि इमलीडुग्गू सीतामणी की गलियों में कभी झाड़ू लगाते नहीं देखी। हम स्वयं ही झाड़ू लगाते हैं। साथ ही रिक्शे में कचरा डाल देते हैं।

मुख्य मार्ग की सफाई गलियों को नहीं झांकते
वार्ड क्रमांक 17 पथर्रीपारा के दिनेश कुमार ने बताया कि सड़क की ही सफाई होती है। गलियों में कभी झांकने तक नहीं आते। इसी वजह से लोग सड़क किनारे कचरा फेंक देते हैं।

सफाई कर्मियों को कई माह से नहीं देखा
वार्ड क्रमांक 20 कांशीनगर के सौंखी लाल ने बताया कि डोर टू डोर कचरा कलेक्शन वाले आते हैं, लेकिन झाड़ू लगाने वाले सफाई कर्मियों को मैंने नहीं देखा। वे यहां आते ही नहीं हैं।

इस्टीमेट के ये काम नहीं करते ठेकेदार
गलियों की सफाई: हर वार्ड की गलियों में झाड़ू लगाना होता है, लेकिन मुख्य सड़क में ही झाड़ू लगाते हैं।
नालियों की सफाई: नालियों की सफाई 3-4 दिन में एक बार करने का प्रावधान है, लेकिन महीनों सफाई नहीं होती।
कर्मचारियों की संख्या: सफाई के लिए वार्ड वार कर्मचारियों की संख्या तय होती है, लेकिन कभी पर्याप्त संख्या में ठेकेदार कर्मचारी नहीं रखते।
सार्वजनिक स्थानों की सफाई: सामुदायिक भवन, बस स्टैंड में नालियों के ढक्कन हटा कर कचरा निकालना जरूरी है, लेकिन वह भी सफाई नहीं होती।
कर्मचारियों को ड्रेस: सफाई कर्मियों को ड्रेस देना होता है, लेकिन गिने-चुने कर्मचारी ही ड्रेस में रहते हैं। इसके बाद भी कार्रवाई नहीं होती।

इस तरह रिवाइज कर बढ़ते हैं बिल
नाली की लंबाई: वार्डों में सफाई के लिए नाली की लंबाई तय होती है, लेकिन बाद में नया बनना बताकर बिल बढ़ा दिया जाता है।
सफाई टूल्स: ठेकेदाराें को सफाई टूल्स का रेट भी भरना होता है। झाड़ू, हाथ ठेला, रिक्शा शामिल है। इसमें भी अधिक कीमत भरकर रेट बढ़ा दिया जाता है।
सफाई कर्मियों का वेतन: कलेक्टर दर पर भुगतान करने के साथ ही ईएसआई के लिए राशि जमा की जाती है। इसमें बढ़ोत्तरी के नाम पर बिल बढ़ाते हैं।

रिवाइज होने के कारण खर्च में बढ़ोतरी: स्वास्थ्य अधिकारी
"नगर निगम के स्वास्थ अधिकारी वीके सारस्वत का कहना है कि इस्टीमेट रिवाइज करने के कारण सफाई में खर्च बढ़ जाता है। कई सामान का रेट बढ़ने से रिवाइज के बाद एमआईसी से मंजूरी लेते हैं। इसी वजह से ठेके की लागत और भुगतान में अंतर आता है। एग्रीमेंट के समय भी सब कुछ तय हो जाता है इस बार नए सिरे से टेंडर किया जा रहा है।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंभारती के घर और ऑफिस से NCB को 86.5 ग्राम गांजा मिला, पति हर्ष के साथ गांजा लेने की बात कबूली - महाराष्ट्र - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- ईश्वरीय सत्ता तथा अध्यात्म पर बढ़ता आपका विश्वास आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का संचार कर रहा है। आप एक नए जोश व आत्मविश्वास के साथ अपने कार्यों के प्रति समर्पित रहेंगे और सफल भी होंगे। अध्ययनरत ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें