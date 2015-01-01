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मांग:ठेका कर्मियों ने कोयला उत्पादन रोका, खदान में 2 घंटे काम रहा बंद, डिस्पैच भी हुआ बाधित

कोरबाएक दिन पहले
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  • एसईसीएल मानिकपुर खदान के ठेका कर्मियों ने 20 सूत्रीय मांगों का दिया था पत्र

बोनस और छुट्‌टी में काम करने पर डबल हाजिरी सहित 20 सूत्रीय मांगों को लेकर एसईसीएल कोरबा एरिया के मानिकपुर खदान में काम करने वाले 300 से ज्यादा ठेका कर्मचारियों ने बुधवार को खदान में कोयला और ओवर बर्डन (ओबी) प्रोडक्शन का काम बंद करा दिया। नाराज ठेका कर्मचारियों ने सुबह से ही काम ठप कर दिया। आंदोलन की सूचना पर पहुंचे प्रबंधन के अधिकारियों ने आंदोलनकारी ठेका कर्मचारियों को समझाइश दी, लेकिन वे नहीं माने। खदान में 2 घंटे तक काम पूरी तरह से बंद था। कोयला और ओबी प्रोडक्शन के साथ ही डिस्पैच का काम भी बाधित हो गया था। ठेका कर्मचारियों ने मानिकपुर साइडिंग में रैक लोडिंग का काम भी प्रभावित कर दिया था। मौके पर पहुंचे प्रबंधन और आउट सोर्सिंग कंपनी के अधिकारियों से ठेका कर्मचारियों ने कहा कि मांगे पूरी हुए बिना वे काम शुरू नहीं होने देंगे। इसे देखते हुए मौके पर ही पुलिस प्रशासन के अधिकारियों की उपस्थिति में प्रबंधन और ठेका कंपनी के अधिकारियों के साथ वार्ता हुई। अधिकांश मांगो पर सहमति बन गई, लेकिन ठेका कर्मचारियों को बोनस की मांग पर प्रबंधन ने साफ कर दिया कि बोनस एक्ट में जो नियम है, उसके अनुसार ही बोनस दिया जा सकता है। इसके लिए वे जरूरी प्रक्रिया अपना रहे हैं।

14 दिन पहले सूचना देने का नियम बार-बार आंदोलन से काम बाधित
अधिकारियों का कहना है कि खदान में किसी तरह के हड़ताल और आंदोलन के लिए 14 दिन पहले सूचना देनी होती है। निर्धारित प्रक्रिया के अंतर्गत सहमति नहीं बनने पर ही आंदोलन होता है, लेकिन खदान में अचानक बार-बार आंदोलन होने से कंपनी को नुकसान झेलना पड़ता है। इधर आंदोलन के दौरान व्यवस्था नियंत्रित करने में पुलिस प्रशासन को मशक्कत करनी पड़ती है।

प्रबंधन ने कहा- पहले चर्चा हुई थी, इसके बाद भी किया गया आंदोलन
प्रबंधन का कहना है कि 6 तारीख को दिए पत्र के सिलसिले में एक दिन पहले ही ठेका कर्मियों की मांगों को लेकर चर्चा हुई थी, लेकिन बुधवार को एकाएक आउटसोर्सिंग कंपनी के कर्मचारियों ने ओबी और कोयला उत्पादन सहित अन्य कार्य को बाधित कर दिया। इसके चलते कंपनी को नुकसान हुआ है। अधिकांश मांगे पूरी कर दी गई हैं। समझाइश और आश्वासन के बाद कर्मचारियों ने आंदोलन खत्म कर दिया।

खदान में 500 से ज्यादा ठेका कर्मचारी
मानिकपुर खदान में काम बंद हड़ताल करने वाले ठेका कर्मचारी आउटसोर्सिंग कंपनी नारायणी (एनएसपीएल) के कर्मचारी हैं। खदान में इस कंपनी के 500 से भी ज्यादा ठेका कर्मचारी काम करते हैं। बुधवार को इसमें से 300 से ज्यादा कर्मचारियों ने काम बाधित कर दिया था, जिससे प्रबंधन के लिए मुश्किलें खड़ी हो गई थी।

बोनस की मांग पूरी नहीं लेकिन मिला आश्वासन
ठेका कर्मचारी रम्मेलाल धीवर ने बताया कि प्रबंधन को 20 सूत्रीय मांगों का पत्र दिया था। इसमें से कुछ मिलते-जुलते मांगों को मिलाकर 17 सूत्रीय मांगे थी। इनमें से कंपनी ने ठेका कर्मचारियों को समय पर वेतन, नाश्ता के लिए हर शिफ्ट में आधे घंटे का समय, हाजिरी पंचिंग सहित 13 मांगे पूरी हो गई है, जबकि बोनस, संडे डबल हाजरी, हाॅली-डे, ब्रेक फास्ट की मांग पूरी नहीं हुई है। बोनस पर नियमानुसार कार्रवाई का आश्वासन दिया है।

कंपनी को हो रहा नुकसान: कुछ अन्य मुद्दों पर भी नियमों के तहत कार्रवाई का आश्वासन दिया गया। इसके बाद ठेका कर्मचारियों ने काम शुरू कर दिया, लेकिन इस आंदोलन के कारण मानिकपुर खदान में सुबह पहले शिफ्ट के दौरान का काम लगभग पूरी तरह से प्रभावित रहा, इसके चलते कंपनी को नुकसान झेलना पड़ा है।

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