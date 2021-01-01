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विरोध:स्थाई सीईओ की मांग करतला में प्रदर्शन आज

कोरबाएक घंटा पहले
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सरपंच संघ करतला ने स्थाई सीईओ की मांग को लेकर 1 फरवरी को सुबह 11 बजे जनपद कार्यालय का घेराव करने का निर्णय लिया है। रविवार को पंचायत भवन चुनाव में सरपंच संघ की बैठक अध्यक्ष एमसी कंवर की अध्यक्षता में हुई।

इसमें निर्णय लिया कि सभी सरपंच पंचों के साथ प्रदर्शन करेंगे। जनपद में जब तक वित्तीय अधिकार सीईओ को नहीं मिलता तब तक आंदोलन जारी रहेगा।

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