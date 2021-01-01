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एक दिवसीय धरना:श्रम कोड रद्द करो की मांग एटक का प्रदर्शन 3 को

कोरबाएक घंटा पहले
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श्रम कोड रद्द करो देशव्यापी अभियान के तहत 3 फरवरी को एटक देशव्यापी आंदोलन करेगा। जिले में भी श्रम जलाओ नारे के एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया जाएगा।

एल्युमिनियम एम्पलाइज यूनियन एटक के महासचिव सुनील सिंह ने बताया कि इसमें 4 श्रम कानूनों के साथ ही तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने सहित अन्य मांगे रखी जाएगी।

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