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बाजार सजकर तैयार:धनतेरस आज, 90 करोड़ के कारोबार की उम्मीद

कोरबा2 दिन पहले
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  • ऑटोमोबाइल सेक्टर में हर साल की तुलना में इस साल अधिक रौनक

हर वर्ग के लिए साल का सबसे बड़ा त्यौहार 12 नवंबर को है। धन के देवता कुबेर और आयुर्वेद के देव धनवंतरी भगवान की पूजा होती है। साथ ही लोग अपने-अपने घरों में नया-नया सामान बाजार से खरीदने आतुर रहते हैं, वहीं व्यापारी भी लोगों की जरूरत के लिहाज से तैयारी पहले से ही कर रखे हैं। धनतेरस के लिए बाजार सजकर तैयार है। एक दिन पहले बुधवार को ही बाजार में सामान्य दिनों की अपेक्षा चहल-पहल अधिक दिखी। धनतेरस पर हर किसी को कोई न कोई वस्तु मुहूर्त के लिए खरीदना चाहिए, जो उनके लिए शुभ संकेत हैं। वैसे तो हर राशि वालों के लिए धनतेरस शुभकारक है, लेकिन मेष के लिए इलेक्ट्राॅनिक्स उपकरण तो मिथन राशि वालों के लिए स्वर्णाभूषण खरीदना विशेष फलदायी होगा। शहर का बाजार पूरी तरह त्योहारी खरीदी के लिए सज गया है। ऑटोमोबाइल सेक्टर, सराफा, इलेक्ट्राॅनिक्स, कपड़ा, बर्तन के व्यापारियाें ने ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए कोई न कोई आफर उन्हें हर खरीदी पर दे रहे हैं। एक ऑटोमोबाइल शोरूम के संचालक ने बताया इस बार कार और बाइक के लिए जिस तरह से लोगों ने बुकिंग कराई है, उससे उम्मीद है कि सिर्फ इसी क्षेत्र में दीवाली पर 80 से 90 करोड़ लोग खर्च करेंगे। बाइक शोरूम की कंपनियां भी सामान्य सीजन से अलग स्कीम के तहत वाहनों को बेचने के लिए उतारे हैं।

आज कार और बाइक के लिए करना होगा इंतजार
अधिकांश लोगों ने धनतेरस पर मुहूर्त की खरीदी के लिए कार अथवा बाइक के लिए बुकिंग पहले से करा लिए हैं। ऐसे लोगों को धनतेरस पर गुरुवार को मुहूर्त की खरीदी के लिए इंतजार करना पड़ सकता है। क्योंकि बड़ी संख्या में लोग अलग-अलग कंपनियों के शोरूम में पहुंचेंगे। जहां उन्हें डिलवरी पाने के लिए इंतजार करना पड़ेगा।

गोल्ड खरीदने नहीं बेचने पहुंच रहे लोग
संभवत: यह पहली दीवाली है जब सराफा मार्केट में लोग खरीदी करने की बजाय अपना सोना बेचने पहुंच रहे हैं। ज्वेलरी शॉप के एक संचालक ने बताया कि सोने की कीमत अधिक होने से लोग ऐसा कर रहे हैं। वहीं मुहूर्त की खरीदी के लिए लोग सोने अथवा चांदी के सिक्के ही खरीद रहे हैं। गुरुवार को बाजार में रौनक होने की उम्मीद है।

2000 कार और 5000 बाइक बिकी: कृष्णा होंडा और तिरुपति बजाज के साथ कृष्णा हुंडई, सिमोन फोर्ड, ऑटो सेंटर, सत्या ऑटोमोबाइल, टाटा मोटर्स, छत्तीसगढ़ आटो, शांति आटो, सुजुकी, विशाल आटो, टीवीएस सहित बाइक और कार के अन्य शो रूम में बीते वर्ष दीवाली पर दो हजार कार तो 5 हजार बाइक की बिक्री हुई थी।

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