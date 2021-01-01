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नियुक्ति:नौशाद जिला ओलंपिक एसोसिएशन के बने जिलाध्यक्ष, सुरेश सचिव

कोरबा2 घंटे पहले
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छत्तीसगढ़ ओलंपिक एसोसिएशन की कोरबा जिला इकाई की सामान्य सभा की वार्षिक बैठक व प्रबंधकारिणी सभा का चुनाव होटल हरिमंगलम में हुआ। इसमें रायपुर जिला अध्यक्ष अतुल शुक्ला पर्यवेक्षक के रूप में उपस्थित रहे। नई कार्यकारिणी का चुनाव 5 साल के लिए किया गया। जिला खेल संघों के प्रमुखों ने संरक्षक नगर निगम के उपायुक्त अशोक शर्मा व दिनेश मोदी को चुना।

एसोसिएशन का अध्यक्ष नौशाद खान, कार्यकारी अध्यक्ष एमवाय कुरैशी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष गुलशन अरोरा, उपाध्यक्ष अवधेश सिंह ठाकुर, गोपाल शर्मा, चन्द्रदीप शर्मा, नूतन सिंह, किशन अग्रवाल, धनंजय सिंह, विपिन गुप्ता, सचिव सुरेश क्रिस्टोफर, आफिस सेक्रेटरी तारकेश मिश्रा बनाए गए।

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