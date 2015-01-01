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परेशानी:तीसरे दिन दिवाली, छठ पूजा 20 को, फिर भी रेल प्रबंधन ने सीजन में नहीं चलाई हसदेव एक्सप्रेस

कोरबा2 दिन पहले
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  • सड़कों की दुर्दशा गिनती की चल रही बसें, बावजूद इसके त्यौहारी सीजन में सफर करने नहीं मिली जरूरी ट्रेन की सुविधा
  • रेल प्रशासन कोरोना संक्रमण के समय भी अर्निंग को दे रहा तवज्जो, राजधानी जाने वालों को 12 के बजाय लग रहे 24 घंटे

दशहरा के बाद दीवाली और छठ पूजा मनाने लोग एक शहर से दूसरे शहर बड़ी संख्या में जाते हैं। शहर के व्यापारी त्यौहारी सामान के लिए न्यायधानी व राजधानी के बड़े कारोबारियों से सामान लाकर यहां के लोगों की डिमांड पूरी करते हैं। जिनके लिए आवागमन का सबसे बेहतर माध्यम थी हसदेव एक्सप्रेस। दशहरा बीत गया, दीवाली को 3 दिन बचे हैं, 20 नवंबर को छठ पूजा भी बीत जाएगा। ऐसे में रेल प्रशासन की अकर्मण्यता का खामियाजा जिले के यात्री भुगतने मजबूर हैं। क्योंकि रेलवे द्वारा यहां के लोगों के लिए जीवन रेखा के रूप में जानी जाने वाली हसदेव एक्सप्रेस को चलाना उचित ही नहीं समझा गया। पूरा त्यौहारी सीजन बीतते जा रहे पर यहां के लोग अपने ही प्रदेश में अप-डाउन करने के लिए साधन नहीं होने से मजबूर हैं। हालात यहां तक हो गए हैं कि हसदेव एक्सप्रेस से यात्रा करने पर जहां यहां के लोगों को 12 घंटे में अपने घर पहुंचने मिल जाता था, वह ट्रेन बंद होने से 24 घंटे देना पड़ रहा है। समय के साथ आर्थिक नुकसान भी लोगों को उठाना पड़ रहा है। इसको लेकर लोगों में गुस्सा बढ़ते जा रहा है। समय रहते रेल प्रशासन उचित निर्णय नहीं लेता है, तो उसका खामियाजा आगे उन्हें लोगों की नाराजगी के रूप में भुगतना पड़ेगा।

लोग संक्रमण से परेशान, रेलवे को चाहिए राजस्व, बोर्ड को दिया गलत फीडबैक
आज जहां पूरा देश संक्रमण से जूझ रहा है। उससे कोरबा जिला के लोग भी अछूता नहीं हैं। विषम परिस्थिति में लोगों को राहत देने के लिए ट्रेन की सुविधा रेलवे द्वारा इसलिए छीन ली गई क्योंकि राजस्व कम मिल रहा था। ऐसी सोच रेलवे के मंडल में बैठे अफसरों ने बना रखी है। जब हर ट्रेन में पूरी सीट के बराबर यात्री नहीं मिल रहे हैं तो भला हसदेव एक्सप्रेस में कैसे पूरी क्षमता के साथ लोग सफर करेंगे। बोर्ड को गलत फीडबैक देकर रेल हमारी हसदेव एक्सप्रेस को ब्रेक लगवा दिया गया।

कभी भी हो सकता है रेलवे के खिलाफ उग्र आंदोलन: रेल संघर्ष समिति
रेल संघर्ष समिति के प्रमुख रामकिशन अग्रवाल, प्रेम मदान, मनोज अग्रवाल, आशीष गुप्ता, अंबरीश प्रधान ने संयुक्त रूप से कहा है कि रेल प्रशासन कोरबा के यात्रियों के सब्र की परीक्षा न ले। जब हमें त्यौहार के समय ट्रेन नहीं मिली तो आगे उसका किसी क्या फायदा होगा। सदस्यों ने कहा प्रबंधन को उदासीनता का खामियाजा भुगतने तैयार रहने होगा। क्योंकि कभी भी रेल रोको आंदोलन की घोषणा समिति कर सकती है, जिसकी सभी जिम्मेदारी रेलवे के अफसरों की होगी।

लोग नहीं जा पाए अपने गांव त्यौहार मनाने
जिले में बड़ी संख्या में लोग देश के विभिन्न प्रांतों के रहने वाले हैं। जो हर साल तीज त्यौहार खासकर दशहरा, दीवाली, छठ पूजा में अपने-अपने गांव अथवा प्रांत के अन्य शहरों में जाना चाहते हैं। लेकिन रेल प्रशासन की अदूरदर्शिता के कारण लोग अपने ही प्रदेश के गृहग्राम तक नहीं जा पाए, अन्य प्रांतों में जाना तो दूर की बात है। गिनती की ट्रेनें जो चल रही हैं उसके लिए यहां के लोगों को या तो 5 से 6 घंटे पहला जाना पड़ता है या फिर निजी साधन करके। अगर हसदेव एक्सप्रेस या शाम की पैसेंजर ट्रेन चलती तो लोगों को काफी मदद होती।

सुबह 11.30 बजे के पहले नहीं है कोई ट्रेन
यह दुर्भाग्य ही है कि कोरबा जिले के यात्रियों को अगर बिलासपुर जाना हो या रायपुर, दुर्ग, उनके लिए साप्ताहिक ट्रेन जो रविवार को यहां से वैनगंगा के रूप में सुबह 8 बजे छूटती है, उसका इंतजार करना पड़ता है। इसके अलावा सुबह अगर किसी को उस रूट पर जाना हो तो उनके लिए 11.30 बजे वह सुबह भी सप्ताह में 3 दिन ही ट्रेन की सुविधा है। इसके अलावा अगर नियमित जाना है तो शाम 4.10 बजे लिंक एक्सप्रेस की सेवा ही है, लेकिन इन ट्रेनों में सफर करने पर एक दिन में ही वापस अपने घर नहीं लौटा जा सकता।

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