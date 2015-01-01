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हादसा:पताढ़ी ओवरब्रिज पर हाइवा-कार टकराई केबिन से फेंका कर चालक की हुई मौत

कोरबा2 दिन पहले
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  • कार के उड़े परखच्चे और उसमें सवार 3 युवक गंभीर रूप से घायल

कोरबा-चांपा मुख्य मार्ग पर लैंको प्लांट के पास पताढ़ी ओवरब्रिज पर तेज रफ्तार हाइवा और कार के बीच आमने-सामने की टक्कर हो गई। हादसे में कार के परखच्चे उड़ गए। उसमें सवार 3 युवक अंदर ही फंस गए थे। वहीं हाइवा चालक केबिन से बाहर फेंका गया, जिससे ओवरब्रिज पर टकराने से उसकी मौत हो गई। घटना की सूचना मिलने पर उरगा थाना से पुलिस टीम मौके पर पहुंची, जहां से गंभीर हालत में कार में फंसे सूरज, बजरंग और चंद्रनारायण को जिला अस्पताल भिजवाया। तीनों युवक भटगांव (बलौदाबाजार) निवासी है, जो अपने मित्र अशोक को कोरबा छोड़कर बलौदाबाजार लौट रहे थे। मृत हाइवा चालक की शिनाख्त किशुन उर्फ लल्लू निवासी अमराई (करतला) के रूप में हुई। पुलिस मर्ग कायम कर जांच कर रही है।

दीवार और कार से रगड़ाकर कई टुकड़े में बंटा शरीर
सड़क हादसे के दौरान हाइवा चालक किशुन ने ब्रेक लगाया, जिससे वह झटके के साथ केबिन से बाहर फेंका गया, लेकिन ओवरब्रिज की दीवार और कार के बीच रगड़ाने से उसके शरीर के कई टुकड़े हो गए, जिससे उसकी मौत हो गई।

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