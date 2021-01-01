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कंपनी को राहत:2 माह बाद उत्पादन में आया डीएसपीएम का दूसरा प्लांट

कोरबाएक घंटा पहले
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राज्य पावर जनरेशन कंपनी का दूसरे नंबर का प्लांट दो माह बाद उत्पादन में आ गया है। इससे कंपनी को राहत मिली है। क्योंकि कोरबा पूर्व प्लांट के बंद होने के बाद कंपनी पर बिजली की मांग का दबाव बढ़ा है, लेकिन इस बीच रखरखाव के लिए बंद की गई डीएसपीएम की दूसरी यूनिट अपने तय समय पर चालू नहीं हो सकी। इसके चलते कंपनी को बिजली की मांग का ज्यादा दबाव झेलना पड़ रहा था। यह प्लांट रविवार से उत्पादन में आ गया।

शाम तक इस प्लांट से 180 मेगावाट की लोड तक बिजली उत्पादन होने लगा था। इसके अलावा यहां पहले नंबर की यूनिट से भी उत्पादन हो रहा है। इस तरह लंबे समय बाद दोनों यूनिट से उत्पादन हो रहा है। यहां दूसरे नंबर के प्लांट को 21 नवंबर 2020 को रखरखाव के लिए बंद किया गया था। इसे 45 दिनों में उत्पादन में आना था। लेकिन इससे ज्यादा समय लग गया।

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