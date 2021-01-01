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क्राइम:जमीन विवाद पर घर में घुसकर वृद्धा को पीटा

अंबिकापुर2 घंटे पहले
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जमीन संबंधी विवाद को लेकर बौरीपारा में शनिवार की शाम को कुछ लोग अपने पड़ोसी के घर में घुस गए और वहां रही वृद्धा के साथ मारपीट की। घर के सामान को भी नुकसान पहुंचाया।

पुलिस ने बताया कि बौरीपारा निवासी राजनारायण द्विवेदी का पड़ोस में रहने वाले केदार गुप्ता से जमीन संबंधी विवाद चल रहा था। शनिवार की शाम को केदार अपने परिजन के साथ पहुंचे और वहां रही राजनारायण की मां से मारपीट की। सूचना पर पुलिस भी पहुंची। तब तक राजनारायण भी शहर से घर पहुंचे। तब तक मारपीट करने वाले वहां से चले गए थे।

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