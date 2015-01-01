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डूबते सूर्य को आज देंगे अर्घ्य:परिवार के लोगों में बंटा खरना, 36 घंटे का उपवास शुरू

कोरबा2 दिन पहले
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  • जिला प्रशासन की अनुमति से घाटों पर अर्घ्य देने पहुंचेंगे लोग

सूर्योपासना का महापर्व छठ के दूसरे दिन गुरुवार को पूजक परिवारों में खरना की प्रसाद बंटा। कोरोना संक्रमण को देखते हुए इस बार प्रसाद के लिए लोगों ने घर परिवार से बाहर के लोगों को नहीं बुलाया। व्रतियों ने खरना की प्रसाद ग्रहण कर अगले 36 घंटे के लिए व्रत शुरू कर दिए हैं, जो शनिवार की सुबह उगते सूर्य को अर्घ्य देने के बाद पूरा करेंगे। 20 नवंबर की शाम डूबते सूर्य को अर्घ्य देने व्रत रखने वाले घाटों पर जाएंगे। छठ पूजा में लगने वाली पूजन सामग्री सहेजने में परिजन जुटे रहे। गुरुवार शाम के समय घरों में गुड़ की खीर, चावल, रोटी, केला और नैवेद्य को केले के पत्ते पर रखकर छठ माता को भोग लगाया गया। छठी माता को लगाए गए भोग को व्रतियों ने भी जहां प्रसाद के रूप में ग्रहण किए, वहीं अपनों में खरना की प्रसाद बांट कर छठ पर्व की खुशियां मनाई। तप और साधना के साथ शुरू होने वाली छठ मां के पूजक शुक्रवार को नदी-नालों और तालाबों में बने छठ घाटों पर जाएंगे। प्रशासनिक गाइड लाइन के कारण परिजन नहीं पूजक ही घाटों में अर्घ्य देने जाएंगे। हालांकि जिस तरह की घाटों में तैयारी चल रही है, उससे पूजक परिवार के लोगों को घाटों तक पहुंचने से रोकना आसान नहीं होगा। नियंत्रण के लिए प्रशासन ने आयोजन समितियों से जुड़े लोगों को व्यवस्था बनाए रखने का दायित्व सौंपा हैं।

छठ पूजा सामग्री की डिमांड
हाट बाजारों में पूजन सामग्री लेने वालों की भीड़ शाम तक बनी रही। व्यापारी भी पूजन सामग्री लेकर बाजार में पहुंचे थे। इसमें रौली, सिंदूर, आरता, घी, सुपारी, पान पत्ता, धागा, जायफल, सूखा नारियल, छुहारा, किसमिस, मेवा, अखरोट, दीपक, गाजर, अदरक, पानीफल सिंघाड़ा, सुथनी, संतरा, सेव, शकरकंद, आंवला, अबरख, कच्चा बादाम, गन्ना, कच्चा नारियल, गागल, गुड़, गाय का दूध, अरवा चावल, बादाम, आम का लकड़ी, गेहूं व अरवा चावल का आटा, सूप, दउरा समेत अन्य सामग्री मौजूद थी, जिसकी लोगों ने खरीदारी की।

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