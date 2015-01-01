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लापरवाही:कब्जा करने काटे पेड़, वन अमले को भनक नहीं

कोरबी चोटियाएक दिन पहले
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कटघोरा वनमंडल के एतमा नगर वन परिक्षेत्र में पेड़ों की कटाई धड़ल्ले से चल रही है। जिम्मेदार वन अमले को इसकी भनक नहीं है। पिछले एक माह के भीतर जंगल में पेड़ों को धड़ल्ले से अतिक्रमण के नाम पर काट दिया है। जिन पेड़ों की कटाई की गई है उसमें धौरा, साजा, अन्य प्रजातियों के पेड़ है। जहां कटाई हुई है वह मड़ई सर्किल के हाथी बेड, तेंदु घुटरी, महुआ पारा, सहित बुका समिति के आसपास तथा कट मोरगा, कामिन रास्ता पर धन सिंह के घर के पास टिकरापारा में कटाई की गई है। जो कक्ष क्रमांक 460/521/522/एवं 523/ बुका, समिति के अंतर्गत आते हैं। जहां बड़ी संख्या में पेड़ों को काटा गया है। काटे गए पेड़ों की गोलाई 31/40 सेंटीमीटर, से 51/60/61/एवं 90 सेंटीमीटर तक है। बताया जा रहा है कि लोगों ने अतिक्रमण के नाम पर पेड़ों की कटाई की है। वहीं काटे गए लकड़ियों को हसदेव नदी डुबान क्षेत्र से नाव के जरिए नदी उस पार ग्राम के गांवों में भेजा गया है। वनों की सुरक्षा के लिए प्रत्येक ग्राम में वन सुरक्षा समिति का गठन कर रखा गया है, इसके अलावा बीट गार्ड भी नियुक्त है, जिनका काम अपने वन क्षेत्र की निगरानी करना और वन संपदा की सुरक्षा करना है, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। वहीं अफसर इस ओर ध्यान नहीं दे रहे। मडई सर्किल के परिक्षेत्र सहायक मनोज राठौर से जानकारी लेने की कोशिश की गई तो पता चला वह खुद ढाई माह से मुख्यालय से अनुपस्थित है।

मुझे पेड़ कटाई के बारे में जानकारी नहीं: बीट प्रभारी
कटमोरगा बीट प्रभारी रघुनाथ कंवर ने कहा मुझे अवैध पेड़ कटाई के संबंध में जानकारी नहीं है, पहले काटी गई लड़की को ढेर कराई गई है। लेकिन अब तक कटमोरगा, समिति का प्रभार नहीं मिला है।

मवेशियों के लिए छोटे पेड़ काटे होंगे: समिति अध्यक्ष
कटमोरगा वन प्रबंध समिति के अध्यक्ष संगुत राम कहना है कि 10 वर्ष से समिति का अध्यक्ष हूं। मैं खेती किसानी की काम भी व्यस्त रहता हूं। गांव के चरवाहों ने मवेशी खिलाने के लिए छोटे मोटे वृक्ष काटे होंगे।

कराएंगे जांच: डीएफओ
कटघोरा डीएफओ शमा फारुखी ने कहा संबंधित क्षेत्र के रेंजर को मौके पर भेजेंगे। अगर ऐसा है तो इसके लिए जिम्मेदार व दोषी कर्मी व लोगों के खिलाफ ठोस कार्रवाई की जाएगी।

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