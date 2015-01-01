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वारदात:पहले प्रेम विवाह, दो माह बाद इतना मारा कि युवती अस्पताल दाखिल

कोरबाएक दिन पहले
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पसान थाना के कोरबी चौकी अंतर्गत निवासरत एक युवती का रामपुर (पसान) निवासी दलप्रताप के साथ प्रेम संबंध होने पर उन्होंने दो माह पहले प्रेम विवाह कर लिया था। दोनों रामपुर में रहते थे। जहां सोमवार की रात नशे में धुत्त होकर दलप्रताप घर लौटा। युवती ने उसे शराब कम पीने के लिए कहा तो उसने उससे हाथ-मुक्का व पैर से मारा। जिससे युवती गंभीर रूप से घायल हो गई। 112 की टीम ने उसे पेंड्रा-गौरेला के अस्पताल में भर्ती कराया। युवती के पिता सत्यनारायण गोड़ ने घटना की रिपोर्ट पसान थाना में दर्ज कराई।

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