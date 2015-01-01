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लोगों में दहशत:हाथियों के दल को देखकर जान बचाने भागे वन कर्मी, पानी पीने पहुंचे हाथी पर स्टॉपडेम सूखा

काेरबी-चोटिया16 घंटे पहले
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  • डिप्टी रेंजर के घायल होने की रही चर्चा

वनमंडल कटघोरा के केंदई रेंज में 7 हाथियों का झुंड घूम रहा है। जिसमें तीन मादा, दो दंतैल व दो बच्चे हैं। हाथी मोरगा, अरसिया, मदनपुर व केंदई सर्किल में उत्पात मचा रहे हैं। वन अमले का हाथियों से सामना हो गया था। उन्होंने भागकर अपनी जान बचाई। इस बीच डिप्टी रेंजर के घायल होने की चर्चा होती रही। लेकिन वे ठीक मिले। पसान रेंज में 45 हाथी उत्पात मचा रहे हैं। ग्रामीण अपनी जान बचाने रात के समय सरकारी भवनों में रह रहे हैं। कई बार गांव के बाहर पहरेदारी भी करते हैं। पसान के सिर्री, पिपरिया, कोटगार, भुसकीडाड़ समेत आसपास गांव में हाथी धान की फसल को नुकसान पहुंचा रहे हैं। वन अमला ग्रामीणों को सतर्क करने लाउडस्पीकर से गांव में मुनादी करा रहा है। इधर पानी पीने पहुंचे हाथियों को स्टॉडेम सूख मिला। जिसके कारण हाथी आगे बढ़ गए। हाथियों की निगरानी के लिए टीम बनाई गई है। वन परिक्षेत्र अधिकारी एके चौबे का कहना है कि हाथियों ने किसी पर हमला नहीं किया है। वन कर्मी भी सुरक्षित हैं। मोरगा में परिक्षेत्र सहायक अशोक मन्नेवार, अरिसया में देवदत्त खांडे, मदनपुर में संतोष कुमार यादव को निगरानी में लगाया गया है। पसान रेंज में रेंजर निश्चल शुक्ला, परिक्षेत्र सहायक एसएस तिवारी की टीम निगरानी कर रही है।

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