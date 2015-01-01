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अब बदलने लगा मौसम:तेज हवा के साथ आधा घंटा बारिश, दो डिग्री गिरा तापमान

काेरबा16 घंटे पहले
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  • आगे तापमान में गिरावट आने पर बढ़ने लगेगी ठंड, किसानों को फसल का होगा नुकसान

मौसम का मिजाज बदलने से शुक्रवार को दाेपहर बाद तेज हवा के साथ आधा घंटा बारिश हुई। इससे अधिकतम तापमान 32 डिग्री से 30 डिग्री पर पहुंच गया। न्यूनतम तापमान में भी 2 डिग्री गिरावट आई है। शनिवार को तापमान में गिरावट आने के बाद ठंड बढ़ने की संभावना है। बदली व बारिश से धान की फसल को नुकसान हुआ है। खलिहान में रखे कई किसानों के धान भीग गए। अब उसे सूखाना पड़ेगा। इसके बाद ही मिंजाई हो सकेगी। मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी से नम हवा आने के कारण आसमान में छायी बदली के बाद बारिश हुई है। अब जाकर तापमान में असर पड़ेगा। हालांकि बारिश के बाद गर्मी कम नहीं हुई है। दोपहर में अधिकतम तापमान 32 डिग्री पर बना हुआ है। शाम को दो डिग्री की गिरावट आई। न्यूनतम तापमान में गिरावट आने से बाहर में जरूर हल्की ठंड लग रही है। दोपहर में बारिश होने से तापमान में गिरावट आई है। बेमौसम बारिश से सेहत पर भी असर पड़ेगा। साथ ही धान की फसल को नुकसान हुआ है। हवा चलने से खेतों में धान की फसल गिर गई। साथ ही अरहर व सब्जी की फसल को भी नुकसान पहुंचा है। हालांकि मौसम खुलने से अधिक असर नहीं पड़ेगा। अगर बदली रही तो बीमारियां लगने का खतरा है। आने वाले समय में न्यूनतम तापमान 10 से 11 डिग्री पर होने के आसार है। इससे ठंड बढ़ सकती है। साथ ही शीतलहर की संभावना बनी रहेगी।

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