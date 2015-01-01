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आयोजन:वेबिनार में शिक्षकों ने विद्यार्थियों को बताया शिक्षा का महत्व

कोरबा2 दिन पहले
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  • राष्ट्रीय शिक्षा दिवस पर शासकीय हाई स्कूल स्याहीमुड़ी व अयोध्यापुरी के छात्रों, शिक्षकों के लिए आयोजित हुआ कार्यक्रम

हर साल 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। देश के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद की जयंती को मानव संसाधन मंत्रालय ने वर्ष 2008 में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाने का ऐलान किया। तब से यह दिवस हर साल मनाया जाता है। इस दिवस पर जिले के शासकीय हाई स्कूल स्याहीमुड़ी और शासकीय हाई स्कूल अयोध्यापुरी के विद्यार्थियों और शिक्षकों के बीच वेबिनार का आयोजन किया गया। इसका विषय जीवन में शिक्षा का महत्व और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 था। वेबिनार का शुभारंभ शासकीय हाई स्कूल स्याहीमुड़ी की हिंदी की व्याख्याता सरोजिनी उइके ने मौलाना आजाद की जीवनी पर प्रकाश डालकर किया। उन्होंने बताया कि आजाद भारत के शिक्षा मंत्री रहते हुए मौलाना आजाद ने राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली बनाई। मुफ्त प्राथमिक शिक्षा उनका प्रथम उद्देश्य था। मौलाना अबुल कलाम आजाद के अनुसार स्कूल ऐसी प्रयोगशालाएं है, जहां देश के भावी लाेगाें का विकास होता है। अतः सभी बच्चों के लिए शिक्षा अनिवार्य व महत्वपूर्ण है। शासकीय हाई स्कूल अयोध्यापुरी की सामाजिक विज्ञान की व्याख्याता शीला नायर ने कहा कि मौलाना आजाद का शिक्षा, राष्ट्रीय निर्माण और संस्था निर्माण के क्षेत्र में योगदान अनुकरणीय है। वह भारत में शिक्षा के प्रमुख वास्तुकार हैं। शिक्षा के क्षेत्र में अप्रतिम योगदान के लिए मौलाना आजाद को मरणोपरांत साल 1922 में भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। नायर ने कहा कि शिक्षा हर व्यक्ति को अपने जीवन के प्रति आत्मनिर्भर बनाता है। शिक्षा स्त्री और पुरुषों दोनों के लिए समान रूप से जरूरी है।

नए राष्ट्रीय आंकलन केंद्र की करेंगे स्थापना: प्राचार्य
प्राचार्य डॉ. फरहाना अली ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर कहा राष्ट्रीय शिक्षा नीति में शिक्षा की पहुंच, समानता, गुणवता और उत्तरदायित्व जैसे मुद्दे पर विशेष ध्यान दिया है। नई शिक्षा नीति में सक्रिय टेन प्लस टू के शैक्षिक मॉडल के स्थान पर शैक्षिक पाठ्यक्रम को 5 + 3 + 3 + 4 प्रणाली के आधार पर विभाजित किया गया है। इस शिक्षा नीति में छात्रों में रचनात्मक सोच, तार्किक निर्माण और नवाचार की भावना को प्रोत्साहित करने पर बल दिया गया है।

सही-गलत की पहचान करने में शिक्षा करती है मदद
छात्र दिव्यांशु ने कहा जीवन में शिक्षा का बहुत महत्व है। शिक्षा ही सही और गलत की पहचान करने में मदद करती है। शिक्षा ही किसी देश के विकास के लिए उत्तरदायी है। छात्रा खुशी जायसवाल ने कहा कि जीवन में आगे बढ़ने और सफलता प्राप्त करने शिक्षा बहुत जरूरी है। श्वेता कंवर के अनुसार शिक्षा हमें सभ्य नागरिक बनाने में सहायता करती है। यह हमें आत्मविश्वास विकसित करने के साथ हमारे व्यक्तित्व निर्माण में भी सहायता करती है।

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