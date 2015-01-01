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जांच में खुलासा:अधूरे पीएम आवासों का भुगतान करने पार्षद बना रहे थे दबाव

छुरीकला3 घंटे पहले
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नगर पंचायत छुरीकला के वार्डों में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लगभग 500 मकानों का निर्माण चल रहा है। कई पार्षद अधूरे भवनों का भी भुगतान करने दबाव डाल रहे थे। जब अधिकारियों की टीम निरीक्षण करने पहुंची तो निर्माण अधूरा पाया। इससे पार्षदों को पीछे हटना पड़ा। कई मकानों में बिजली ही नहीं लग पाई है। कई में प्लास्टर नहीं हुआ है। कई में पेचिंग का काम बाकी हैं, लेकिन अपने करीबियों को भुगतान करने इंजीनियर और आवास अधिकारी पर आरोप लगा रहे थे। जब नगर पंचायत की उप अभियंता शालिनी कश्यप, पंचायत अधिकारी पंकज केवट व उनकी टीम जांच करने पहुंची तो आवास निर्माण अधूरा होना पाया। इसके बाद पार्षदों को जवाब देते नहीं बन रहा है, जितना निर्माण हुआ है, उतना भुगतान कर दिया गया है। अधिकारियों ने कह दिया कि जब तक पूर्णता प्रमाण-पत्र जमा नहीं होगा, तब तक अंतिम भुगतान नहीं किया जाएगा।

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