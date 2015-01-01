पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

विवाद:रेत घाटों में सीसीटीवी कैमरे लगाना जरूरी जिला प्रशासन-नगर सरकार आमने-सामने

कोरबाएक दिन पहले
  • कॉपी लिंक

मंगलवार को कलेक्टर किरण कौशल द्वारा दो दिन के भीतर सभी रेत घाटों में सीसीटीवी लगाने की अनिवार्यता के साथ ही इसमें कोताही बरतने वाले रेत ठेकेदारों की लीज निरस्त करने की सख्त चेतावनी दी है। इसके 24 घंटे के भीतर ही नगर निगम के महापौर राजकिशोर प्रसाद ने निर्देश को अव्यवहारिक बताते हुए लीजधारकों को बाध्यता से मुक्त करने की मांग की है। इसके लिए महापौर राजकिशोर प्रसाद ने सभापति श्याम सुंदर सोनी व जिला कांग्रेस कमेटी की शहर अध्यक्ष सपना चौहान के साथ संयुक्त हस्ताक्षरित पत्र कलेक्टर किरण कौशल को प्रेषित किया है। जिसमें उन्होंने प्रदेश के किसी अन्य जिले में रेत घाटों में सीसीटीवी कैमरे की अनिवार्यता नहीं होने और रेत उत्खनन प्रभावित होने से आमजन को निर्माण कार्य में परेशानी होने के साथ ही सरकारी विकास कार्य प्रभावित होने का जिक्र भी किया है। इस तरह रेत घाटों में सीसीटीवी कैमरे की अनिवार्यता को लेकर जिला प्रशासन व शहर सरकार आमने-सामने आ गए हैं।

प्रशासन ने रेत चोरी रोकने बताया कारण
जिले में सभी रेत घाटों में सीसीटीवी कैमरे लगाने की अनिवार्यता के पीछे प्रशासन ने अवैध रेत उत्खनन (रेत चोरी) रोकना बताया है। जिसमें रेत घाट से रेत लेकर निकलने वाले प्रत्येक वाहन का पता चल चलेगा और रायल्टी चोरी रूकेगी। पिछले साल रेत घाटों से बिना रायल्टी के रेत परिवहन की लगातार शिकायत के बाद इस बार प्रशासन द्वारा ऐसी कवायद की जा रही है।

बिजली लाइन नहीं, कहां से लेंगे कनेक्शन
महापौर राजकिशोर प्रसाद के मुताबिक रेत घाटों में सीसीटीवी कैमरे लगाने की अनिवार्यता अव्यवहारिक है। जिन स्थानों पर रेत घाट है वह नदी-नाला के पास और आबादी क्षेत्र से दूर हैं। वहां बिजली लाइन नहीं है। ऐसे में कहां से लीजधारक बिजली कनेक्शन लेंगे। लीजधारकों पर अनावश्यक पाबंदी लगाने के कारण जिले में अवैध तरीके से रेत उत्खनन को बढ़ावा मिल रहा है।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंसंदीप देख नहीं सकते, खाखरा-पापड़ बेच घर खर्च चलाते हैं, RBI ऐप से नोट पहचान लेते हैं - ओरिजिनल - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- अगर कोई स्थान परिवर्तन करने का विचार बन रहा है तो समय उत्तम है। इस समय ग्रह स्थिति तथा भाग्य आपके पक्ष में बेहतरीन योग बना रहे हैं। आपका प्रैक्टिकल होकर निर्णय लेना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। त...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें