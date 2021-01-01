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परेशानी:खरवत फाटक बंद, भारी वाहनों की मुश्किलें बढ़ी

बैकुंठपुर2 घंटे पहले
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बैकुंठपुर-सोनहत मार्ग पर खरवत रेल लाइन फाटक को रेलवे ने शनिवार से स्थायी रूप से बंद कर दिया है। वाहनों के आने जाने के लिए अंडरब्रिज का रास्ता शुरू कराया गया है, लेकिन अंडर ब्रिज के रास्ते भारी वाहन का गुजरना मुश्किल भरा है। वहीं पानी निकासी की व्यवस्था नहीं होने से बारिश में अंडर ब्रिज भरेगा। लोग पहले रेलवे से समुचित व्यवस्था बनाने की मांग कर रहे है।

बता दें कि दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के सीनियर सेक्शन इंजीनियर कार्यालय बैकुंठपुर रोड ने एसडीएम बैकुंठपुर को पत्र जारी कर 30 जनवरी से बैकुंठपुर रोड-कटोरा स्टेशन के बीच खरवत रेलवे फाटक को स्थायी रूप से बंद करते हुए अंडर ब्रिज के रास्ते वैकल्पिक मार्ग शुरू होना बताया है। रेलवे के आदेश के बाद फाटक को बंद कर दिया गया है। फाटक बंद होने से अब लोग अंडरब्रिज के रास्ते आना जाना कर रहे हैं।

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