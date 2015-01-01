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प्रदर्शन:5 किमी पैदल चलकर भू-विस्थापितों ने गेवरा सीजीएम ऑफिस घेरा, गेट पर सीआईएसएफ के जवानों से झड़प

कोरबा16 घंटे पहले
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  • माकपा प्रतिनिधि मंडल ने जमीन पर बैठकर की महाप्रबंधक से चर्चा, मांगे पूरी नहीं होने पर 30 को करेंगे खदान बंद

एसईसीएल खदान से प्रभावित घाटमुड़ा से विस्थापित गंगानगर पुनर्वास स्थल में रह रहे परिवारों ने शुक्रवार को 5 किलोमीटर पदयात्रा की। इसके बाद सीजीएम दफ्तर का घेराव किया। गेट पर तैनात सीआईएसएफ जवानों के साथ उनकी झड़प भी हुई। आंदोलन से 2 घंटे तक कार्यालय का कामकाज ठप रहा। आंदोलन का नेतृत्व कर रहे माकपा के पदाधिकारियों को वार्ता के लिए बुलाया। प्रतिनिधि मंडल ने जमीन पर बैठकर चर्चा की। महाप्रबंधक एसके मोहंती से चर्चा के बाद आंदोलन समाप्त कर दिया गया। भू-विस्थापितों ने कहा है कि मांग पूरी नहीं होने पर 30 नवंबर को खदान बंद आंदोलन किया जाएगा। गंगानगर पुनर्वास ग्राम के भू-विस्थापित लंबे समय से लंबित राेजगार प्रकरणों के निराकरण की मांग कर रहे हैं। साथ ही परिवारों को विस्थापन प्रमाण -पत्र, काबिज भूमि का अधिकार-पत्र, स्कूल, अस्पताल, बिजली, पानी, गोठान, मनोरंजन गृह, शमशान घाट, उद्यान समेत अन्य सुविधाओं की मांग के लिए ज्ञापन सौंप चुके हैं। एसईसीएल के विभागीय अस्पताल में मुफ्त इलाज, गांव में तोड़फोड़ का मुआवजा भी शामिल है, लेकिन एसईसीएल प्रबंधन ध्यान नहीं दे रहा।

तनावपूर्ण महौल को देख कर हटाया सुरक्षाबल
माकपा के बैनर तले भू-विस्थापितों ने पदयात्रा निकाली। सीजीएम दफ्तर के गेट में वे बैठ गए। इसे लेकर पुलिस व सीआईएसएफ के साथ नोंकझोंक भी हुई। इसके बाद गेट को जाम कर मुख्य द्वार पर बैठ गए। जवानों ने उन्हें हटाने की कोशिश की। माहौल तनावपूर्ण होते देख सुरक्षाबलों को हटा दिया। इसके बाद चर्चा के लिए बुलाया।

75 परिवारों काे किया था विस्थापन, बढ़ा परिवार
एसईसीएल गेवरा परियोजना के लिए वर्ष 1980-81 में घाटमुड़ा के 75 परिवारों को विस्थापित किया था। गंगानगर में 25 एकड़ प्लाट में गांव बसाया गया है। 40 साल में गांव की आबादी बढ़ने के साथ ही परिवारों की संख्या भी बढ़ गई है। 2 साल से किसान सभा और माकपा ग्रामीणों के पक्ष में आंदोलन कर रही है।

बेशरम का फूल लेकर पहुंची थी महिलाएं, पुलिस ने छीना
आंदोलन में शामिल महिलाएं अधिकारियों को बेशरम का फूल भेंट करने लाई थीं, लेकिन पुलिस ने बाहर देख लिया। अंदर जाने से पहले छीन लिया। महिलाओं ने एसईसीएल प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इसकी वजह से अधिकारी भी सहमे नजर आए। आंदोलनकारी गेट को खोलकर अंदर घुस गए थे।

सीजीएम ने कहा- गंगानगर का करूंगा निरीक्षण
माकपा जिला सचिव प्रशांत झा और पार्षद राजकुमारी कंवर के नेतृत्व में 6 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल ने महाप्रबंधक मोहंती से वार्ता की। मंडल ने एसईसीएल को आदिवासी व किसान विरोधी बता जमीन पर बैठकर चर्चा की। महाप्रबंधक ने 24 नवंबर को गंगानगर गांव का दौरा कर समस्या का निराकरण करने का आश्वासन दिया।

10 दिनों में काम नहीं हुआ तो फिर से आंदोलन तय
माकपा पार्षद राजकुमारी कंवर का कहना है कि अगर 10 दिनों के भीतर काम नहीं हुआ तो दूसरे का आंदाेलन शुरू किया जाएगा। इसके तहत 30 नवंबर को गेवरा खदान बंद करने का निर्णय लिया गया है। आसपास के भूविस्थापित भी परेशान हैं। उनके मांगों को लेकर भी आंदोलन कर रहे हैं। एसईसीएल प्रबंधन को ध्यान देना चाहिए।

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