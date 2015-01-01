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सर्प रक्षक टीम ने किया रेस्क्यू:मोतीसागर पारा में मिला अब तक का सबसे बड़ा अजगर, वजन 25 किलो

कोरबा16 घंटे पहले
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  • वन अमले ने टीम के प्रयास को सराहा

शहर में इस साल कई प्रजाति के सांप मिले हैं। इसे रेस्क्यू टीम ने पकड़कर सुरक्षित जंगल में छोड़ा है। मोतीसागर पारा के कुष्ठ आश्रम में स्नेक रेस्क्यू टीम ने 15 फीट लंबा और 25 किलो का विशालकाय अजगर को पकड़ा। यह अब तक का सबसे बड़ा अजगर है। टीम के सदस्य राजू ने पकड़ने के बाद वन अधिकारियों की उपस्थिति में अजगर को जंगल में छोड़ दिया। टीम के प्रमुख जितेन्द्र सारथी ने बताया कि पार्षद की सूचना पर सर्प रक्षक टीम पहुंची थी। इसे पकड़ने में काफी परेशानी आई है, लेकिन काफी प्रयास के बाद अजगर को पकड़ लिया। वन अमले ने टीम के प्रयास की सराहना की और कहा कि सांप दिखे तो रेस्क्यू टीम को संपर्क करें। सांप को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएं। टीम ने अपना संपर्क नंबर 88175-34455 जारी किया है, जिसमें सांप दिखने पर कॉल कर सकते हैं।

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