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आतंक:चोटिया मेें लोनर हाथी ने तोड़ा मकान, बर्रा में रौंदी फसल

कोरबा2 घंटे पहले
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कटघोरा वन मंडल में हाथियों का उत्पात थमने का नाम नहीं ले रहा है। बीती रात पसान व केंदई रेज में हाथियों ने मकान व फसल को नुकसान पहुंचाया है। वन विभाग के बीती रात केंदई रेंज के ग्राम चोटिया में लोनर हाथी घुसकर एक ग्रामीण का मकान ढहा दिया है। वहीं पसान रेंज के बर्रा गांव में लगातार दूसरे दिन भी घूम कर रहे 10 हाथियों के झुंड ने किसानों की फसल को नुकसान पहुंचाया है। हाथियों के इस उत्पात से गांव के 8 ग्रामीण प्रभावित हुए हैं। हाथियों द्वारा नुकसान पहंुचाने की जानकारी बुधवार की सुबह ग्रामीणों को हुई। जिसकी सूचना रेंजर को दी गई। जिसके बाद वन अमला मौके पर पहुंचा व फसल नुकसान व तोड़े गए मकान का सर्वे किया। प्रभावितों को मुआवजा देने प्रकरण बनाया जाएगा। रेंजर का कहना है कि है कि जिन हाथियों के केंदई परिक्षेत्र में आने की सूचना मिल गई थी, इसके बाद ग्रामीणों को सजग कर दिया गया था। हाथी गांव में तो नहीं घुसे लेकिन किसानों की फसल को जरूर चौपट किए हैं। हाथियों के आसपास होने की खबर गांव को लोगों को मुनादी के माध्यम से दे दी गई है और उन्हें सजग रहने कहा गया है।

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