पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

मिला आश्वासन:नियमितीकरण और अन्य मुद्दों पर प्रबंधन ने जताई सहमति, महासंघ का आंदोलन स्थगित

कोरबा2 दिन पहले
  • कॉपी लिंक
  • बिजली कंपनी के चेयरमैन के साथ हुई वार्ता, आंदोलन की दी थी चेतावनी

बिजली उत्पादन संघ-महासंघ ने बोनस और संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण सहित अन्य मुद्दों को लेकर चरणबद्ध आंदोलन का ऐलान किया था। इसके तहत 13 नवंबर से अनिश्चितकालीन काम बंद हड़ताल का आह्वान किया गया था। इससे पहले प्रबंधन ने महासंघ के पदाधिकारियों को चेयरमैन के साथ वार्ता के लिए बुलाया था। इसी कड़ी में बुधवार शाम 4 से 6 बजे तक बिजली कंपनी के चेयरमैन सुब्रत साहू के साथ महासंघ की वार्ता हुई। बैठक में संघ ने सबसे पहले संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण का मुद्दा उठाया। इसमें बताया कि पहले संविदा कर्मचारियों को नियमित किया गया था, लेकिन वर्ष 2016 में नियुक्त संविदा कर्मचारियों का परिवीक्षा अवधि पूरा होने के बाद भी अब तक नियमितीकरण नहीं हुआ है। बीते 4 साल के दौरान कई दुर्घटनाओं में संविदा कर्मचारियों की मौत हो चुकी है, लेकिन नियमों के तहत उनके आश्रितों को लाभ भी नहीं दिया गया है। इसी तरह भू-विस्थापितों को जनरेशन कंपनी में नियमित और वितरण कंपनी में संविदा नियुक्ति को लेकर भी सवाल उठाया गया। इस पर चेयरमैन ने एमडी डिस्ट्रीब्यूशन से जानकारी लेने के बाद निर्देश दिए हैं कि इस संबंध में विस्तृत प्रतिवेदन देने के साथ ही तात्कालिक दिए जा सकने वाले लाभ व अन्य बिंदुओं पर जानकारी दें, ताकि नियमितीकरण पर इसी वित्तीय वर्ष में निर्णय लिया जा सके। एक्सीडेंट होने वाले संविदा कर्मचारियों को नियमों के तहत क्षतिपूर्ति का लाभ, हादसे में मौत होने पर अनुकंपा नियुक्ति प्रदान करने व वार्षिक सेवा पर भी वेतन लाभ देने की कार्रवाई का आश्वासन दिया। इसके बाद संगठन ने आंदोलन स्थगित कर दिया है। बुधवार को हुई बैठक में प्रबंधन की ओर से बिजली कंपनी के चेयरमैन के अलावा एमडी जनरेशन एनके बिजोरा, एमडी ट्रांसमिशन अशोक कुमार, एमडी डिस्ट्रीब्यूशन हर्ष गौतम सहित सभी कंपनियों के चार प्रमुख व अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। इसी तरह संगठन की ओर से अध्यक्ष राधेश्याम जयसवाल कार्यकारी अध्यक्ष शिशिर मजूमदार, संगठन मंत्री अरुण देवांगन, बीएस राजपूत, मनीष क्षत्रिय उपस्थित रहे।

इन मुद्दों पर भी जताई सहमति
महासंघ के अध्यक्ष राधेश्याम जयसवाल ने बताया कि प्रबंधन ने बोनस आर्डर पहले ही जारी कर दिया है। बैठक में चेयरमैन ने कैश लेस मेडिकल सुविधा का प्रस्ताव जल्द लाने, पदोन्नति में एकरूपता लाने, आईटीआई तकनीकी कर्मचारियों को टीए डीडी बनाने संबंधी जानकारी देने, जनरेशन कंपनी के लंबित अनुकंपा नियुक्ति प्रकरणों का निराकरण करने, भू-विस्थापितों को 2014 से वेतन पुनरीक्षण लाभ, कोरबा पूर्व और पश्चिम में खाली मकानों को सेवानिवृत्त कर्मचारियों या शासकीय कर्मियों को किराए पर आवंटित करने पर भी सहमति जताई है। अनुकंपा नियुक्त कर्मचारियों को वेतन पुर्ननिर्धारण में ऑप्शन सुविधा का भी आश्वासन दिया है।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंनीतीश कुमार रविवार को NDA की बैठक के बाद सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे - बिहार - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- घर में रिश्तेदारों की आवाजाही रहने से खुशी भरा वातावरण रहेगा। किसी बच्चे के एडमिशन से संबंधित चिंता दूर होगी और काफी राहत महसूस करेंगे। जिससे आप अपना ध्यान आने कार्यों में आसानी से लगा पाएंगे...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें