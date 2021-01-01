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हादसा:मोड़ पर वाहन को साइड देते समय पलटा मेटाडोर चालक की मौत, दो घायल

कोरबाएक घंटा पहले
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बांगो हाइवे पर मोरगा-मदनपुर बच्छेराघाट नाला के पास मोड़ पर सामने से आ रही स्कार्पियो को साइड देते हुए मेटाडोर सीजी-04-एमएल-4255 बेकाबू होकर नाला में पलट गया। इससे वाहन के नीचे दबने से चालक आकाश फिलीप की मौत हो गई, जबकि उसमें सवार दीपक मसीह और प्रकाश मसीह घायल हो गए।

घटना शनिवार की सुबह 7 बजे हुई। मेटाडोर में महासमुंद से टमाटर लोड कर उसे रामानुजगंज बाॅर्डर तक छोड़ने तीनों जा रहे थे। घटना में मेटाडोर के क्षतिग्रस्त होने के साथ ही उसमें लदा टमाटर का नुकसान हुआ।

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