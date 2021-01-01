पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

बैठक:जिला जल उपयोगिता समिति की हुई बैठक, कहा- पीने के पानी की व्यवस्था प्राथमिकता में हो शामिल

कोरबा2 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक
जल उपयोगिता समिति की बैठक लेतीं अपर कलेक्टर प्रियंका महोबिया। - Dainik Bhaskar
जल उपयोगिता समिति की बैठक लेतीं अपर कलेक्टर प्रियंका महोबिया।

अपर कलेक्टर प्रियंका महोबिया की अध्यक्षता में जल उपयोगिता समिति की बैठक कलेक्टोरेट सभाकक्ष में हुई। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग की ओर से जल जीवन मिशन के तहत सतही स्त्रोत आधारित विभिन्न परियोजनाओं के लिए जल उपलब्धता के संबंध में चर्चा हुई। कुदुरमाल समूह जल प्रदाय योजना के लिए कुदुरमाल एनीकट से, बेला समूह जल प्रदाय योजना के लिए गहनिया स्टापडेम से, लबेद समूह जल प्रदाय योजना के लिए लबेद जलाशय से पानी उपलब्ध कराए जाने की सहमति जल संसाधन विभाग के ईई सीएल ने व्यक्त की।

इसी तरह लालपुर, ऐतमा, बांगो व झिनपुरी समूह जल प्रदाय योजना में जल की उपलब्धता पर बांगो के अनुविभागीय अधिकारी पीके टोप्पो और हसदेव बरॉज कोरबा के कार्यपालन अभियंता पीके वासनिक की ओर से अवगत कराया गया कि वर्तमान में जल की उपलब्धता है, लेकिन उक्त जल औद्योगिक प्रयोजन के लिए सुरक्षित है। इस पर निर्देशित किया गया कि पहले पीने के पानी की व्यवस्था करें। बैठक में ग्राम सरभोका को भी समूह जल प्रदाय योजना में शामिल करने का प्रस्ताव दिया गया।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंबंगाल में भाजपा को राम बाण का सहारा, फिर होगी सरकार और किसानों की मीटिंग और वायुसेना को चाहिए नए फाइटर जेट - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज आप काम के अलावा दूसरे क्षेत्रों में भी दिलचस्पी लेंगे। हंसी मजाक और मनोरंजन में खुशनुमा समय व्यतीत होगा। अपने कार्यों को सोच-समझकर व शांतिपूर्ण तरीके से निपटाए, अवश्य ही सफलता हासिल होगी। ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser