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उपलब्धि:5 देशों से भागीदारी कर ‘नाचा’ ने की उत्सव की मेजबानी

कोरबाएक दिन पहले
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  • छग राज्य स्थापना दिवस की 20वीं वर्षगांठ पर हुआ आयोजन, यूएसए और भारतीय नेताओं का मिला समर्थन

नाचा (नॉर्थ अमेरिका छत्तीसगढ़ एसोसिएशन व ग्लोबल छत्तीसगढ़ एनआरआई समुदाय) ने 20 वीं छत्तीसगढ़ स्थापना दिवस की वर्षगांठ मनाने के लिए एक भव्य कार्यक्रम किया। नाचा ने 5 अलग-अलग देशों से सामुदायिक भागीदारी के साथ इस उत्सव की मेजबानी करके इतिहास बनाया। यह आयोजन एक बड़ी सफलता थी और इसे यूएसए और भारतीय राजनेताओं का समर्थन प्राप्त था। जैसे- छत्तीसगढ़ के राज्यपाल अनुसुईया उइके, छत्तीसगढ़ सांस्कृतिक मंत्री अमरजीत भगत, सैन फ्रांसिस्को में भारत के महावाणिज्यदूत डॉ. टीवी नरेंद्र प्रसाद और नेपरविले सिटी मेयर स्टीव चिरिको, पद्मश्री सुरेंद्र दुबे, पद्मश्री अनुज शर्मा, जीएसटी कमिश्नर अजय पांडे, उपायुक्त राजेश सिंह, वंदना विश्वास, निर्मल कुमार व संयुक्त राज्य अमेरिका, सिंगापुर, कनाडा से कई व्यक्तिगत प्रदर्शन किए गए। छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके ने छत्तीसगढ़ के बारे में कई अच्छी बातें साझा कीं और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इस आयोजन की मेजबानी के लिए एनएसीएचए की सरहाना की। कार्यक्रम में लक्ष्मी करियारे, शिक्षिका, लोक गायिका, कवयित्री, गीतकार, जांजगीर व सूरज श्रीवास कवि, गीतकार, लोक गायक छालीवुड अभिनेता कोरबा सांस्कृतिक लोक कला मंच सोनहा सुरता के माध्यम से प्रस्तुति दी।

कार्यक्रम को सोशल मीडिया, चैनलों और पेजों पर होस्ट किया
नाचा के कार्यकारी अध्यक्ष गणेश कर ने कहा कि भारतीय समुदाय ने उस प्रयास की सराहना की, जिसे नाचा ने इस आयोजन की मेजबानी के लिए एक साथ रखा था। इस कार्यक्रम को एक साथ कई सोशल मीडिया चैनलों और पेजों पर लाइव होस्ट किया गया था। कर ने कहा कि उन्होंने छत्तीसगढ़ के मंत्रियों से बात की और भविष्य में इस प्रकार के आयोजन का समर्थन करने का वादा किया, ताकि सरकार इसमें शामिल हो सके और निवेश और पर्यटन को बढ़ावा दे सके।

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